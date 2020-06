Warner Bros. Games: Gerüchte: Suicide Squad gegen die "Justice League" und Gotham Knights

Die Gerüchte über (zwei) unangekündigte Spiele von Warner Bros. Games verdichten sich langsam. Im Laufe des Wochenendes sind mehrere Domains entdeckt worden, die von einer Firma registriert wurden, die mit Warner Bros. Games zusammenarbeitet - neben den Angaben bei Resetera stimmt auch Eurogamer ergänzend in die Gerüchte mit ein.Die Domains "SuicideSquadGame.com" und "SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com" weisen klar auf ein Suicide-Squad-Spiel hin, das bei Rocksteady (Batman-Arkham-Reihe außer Batman: Arkham Origins) entsteht. Allem Anschein nach tritt die illustre Truppe gegen die Justice League an. Laut Eurogamer wird die längere Version als finaler Spieltitel stark in Betracht gezogen. Unter Umständen steht das Spiel auch in Verbindung mit dem neuen Suicide-Squad-Film, an dem James Gunn (Guardians of the Galaxy) werkelt.Außerdem wurde "GothamKnightsGame.com" registriert. Gotham Knights dürfte das Batman-Spiel sein, das sich bei Warner Bros. Montreal (Batman: Arkham Origins) in Entwicklung befindet und in den vergangenen Monaten immer und immer wieder angedeutet wurde ( wir berichteten ).Beide Spiele-Projekte sollen beim digitalen Event "DC Fandome" (22. August ab 19 Uhr) vorgestellt werden. Allerdings sollte man nicht erwarten, dass das Suicide-Squad-Spiel zeitnah veröffentlicht wird. Die Entwicklung von Gotham Knights soll hingegen weiter fortgeschritten sein. Beide Spiele werden für Next-Generation-Konsolen produziert, heißt es.