Warner Bros. Games: Microsoft, EA und Activision an Übernahme interessiert?

Neben Electronic Arts und Activision hat offenbar auch Microsoft Interesse daran, die Videospielabteilung des Filmstudios Warner Bros. zu übernehmen. Schon vor ein paar Wochen war nach Angaben von DualShockers darüber berichtet worden, dass die Muttergesellschaft AT&T einen Verkauf von Warner Bros. Interactive Entertainment anstrebt und sowohl EA als auch Activision als mögliche Käufer in Frage kommen würden.Laut eines Berichts von The Information scheint jetzt aber auch Microsoft bei einem möglichen Verkauf mitmischen zu wollen. Davon sollen zumindest zwei voneinander unabhängige Quellen berichten, die angeblich mit den Plänen vertraut sind. Das nötige "Kleingeld" für die Übernahme dürfte man in Redmond haben: Laut Berichten visiert AT&T einen Preis von vier Milliarden Dollar für die Spiele-Sparte von Warner Bros. an. Im Gegenzug erhält der Käufer nicht nur Studios wie Rocksteady, WB Montreal und NetherRealm, sondern auch Zugriff auf lukrative Marken wie Batman, Harry Potter, Der Herr der Ringe und Mortal Kombat.