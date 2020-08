Warner Bros. Games: DC Fandome mit "Suicide Squad: Kill The Justice League" und neuem Spiel von WB Montreal

Also on August 22, at 10:30 a.m. PT / 1:30 p.m. ET is the Warner Bros. Games Montreal Announcement



Likely the rumored Batman: Gotham Knights game pic.twitter.com/tCtTLfMRFE



— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) August 14, 2020

Mittlerweile steht der finale Titel fest. Das bei Rocksteady in Entwicklung befindliche Suicide-Squad-Spiel wird " Suicide Squad: Kill The Justice League " heißen. Damit sollte auch klar sein, wer die Gegner sein dürften. Warner Bros. hat den Spielnamen offiziell bestätigt , nachdem der Titel in der Programmplanung des DC Fandome Events und auf Twitter aufgetaucht war. Die 20-minütige Vorstellung bei dem digitalen DC-Event ist für den 23. August um 02:00 Uhr geplant (22. August; 8 PM EST).Neben Suicide Squad: Kill The Justice League wird noch (mindestens) ein weiteres Spiel im Rahmen der Veranstaltung angekündigt, und zwar das neue Projekt von Warner Bros. Games Montreal. Die Ankündigung ist für den 22. August um 19:30 Uhr vorgesehen. Es wird vermutet, dass das Studio an Gotham Knights arbeitet (inkl. Verbindungen zu dem Court of Owls). Das digitale Event "DC Fandome" wird am 22. August ab 19 Uhr starten. Ob auch Injustice 3 angekündigt wird ( wir berichteten ), bleibt abzuwarten.