Warner Bros. Games: Playdemic wird an Electronic Arts verkauft; restliches Spiele-Portfolio bleibt bestehen

WarnerMedia und Electronic Arts melden, dass das Studio Playdemic Ltd. an EA verkauft werden soll . Das Studio von Warner Bros. Games war für Mobile-Games zuständig, u.a. für Golf Clash (mehr als 80 Mio. Installationen auf Android- und iOS-Geräten). Die Übernahme lässt sich Electronic Arts knapp 1,4 Mrd. Dollar kosten. Der Kaufpreis für die Transaktion unterliegt den üblichen Anpassungen und wird bei Abschluss in bar gezahlt und von AT&T einbehalten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.Das verbleibende Spiele-Portfolio von Warner Bros. Games ist in der kürzlich angekündigten WarnerMedia-Discovery-Transaktion ( WarnerMedia + Discovery ) enthalten und bleibt nach dem erwarteten Abschluss dieser Transaktion ein Teil des kombinierten Medien- und Unterhaltungsunternehmens. Zu den Studios von Warner Bros. Games gehören Avalanche Software, Monolith Productions, NetherRealm Studios, Rocksteady Studios, TT Games, WB Games Montréal, WB Games Boston, WB Games San Diego, WB Games New York und WB Games San Francisco.