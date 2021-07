Warner Bros. Games: Verkaufsgerüchte rund um Netherrealm und TT Games dementiert

Warner Bros. Games hat Gerüchte dementiert, wonach die Neatherrealm Studios (Mortal Kombat) und TT Games (Lego-Spiele) verkauft werden sollen. In einem Statement gegenüber der Webseite The Game r stellt Remi Sklar von Warner klar:"Ich kann bestätigen, dass die NetherRealm Studios und TT Games ein Teil von Warner Bros. Games bleiben werden und Bestandteil der Fusion von Warner Media Discovery sind."Zuvor hatte Jez Corden von Windows Central behauptet, Warner wolle sich von beiden Studios trennen. Dabei bezog er sich als Quelle auf ein internes Dokument, in das er selbst Einblick hatte. Gestützt wurde die Aussage vom meist gut informierten Xbox-Insider "Klobrille", dem zu Ohren gekommen ist , dass Microsoft bereits über die Übernahme der beiden Warner-Studios nachdenke.