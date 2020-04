Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered: Neuauflage für PS4 veröffentlicht, Schnitte bestätigt

Aktualisierung vom 1. April 2020, 07:37 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 31. März 2020, 07:30 Uhr:

Mittlerweile können wir bestätigen, dass die deutsche Version erneut geschnitten ist: In der vierten Mission "Kein Russisch" (engl. Originalname: No Russian) ist es, wie im Original von 2009, nicht erlaubt, aktiv am Flughafen-Massaker teilzunehmen. In die Luft zu feuern ist möglich, aber das Schießen auf Zivilisten wird mit dem sofortigen Missionsabbruch bestraft. In der internationalen Fassung ist dies nicht so, dort ist es dem Spieler erlaubt, auch auf Zivilisten zu feuern und sie zu töten. Das Spiel warnt einen sofort bei Spielbeginn, dass es eine Mission gibt, "die man als anstößig empfinden könnte". Man wird gefragt, "ob man gerne die Möglichkeit hätte, diese Inhalte zu überspringen".Activision Blizzard hat Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered offiziell angekündigt und zunächst nur auf PlayStation 4 im PlayStation Store für 24,99 Euro veröffentlicht. Auf anderen Plattformen (PC und Xbox One) soll die überarbeitete Neuauflage der Einzelspieler-Kampagne später veröffentlicht werden, und zwar am 30. April 2020. Das Remaster umfasst nur die Einzelspieler-Story. Die deutsche Version ist allem Anschen nach " geschnitten ". Mehrspieler- und Koop-Modi sind nicht enthalten.Campaign Remastered umfasst die Story-Kampagne in hochauflösender Grafik (Auflösung bis zu 4K und HDR-Unterstützung; je nach Hardware) und bietet verbesserte Texturdetails, überarbeitete Animationen, neu gemastertes Audio sowie unbegrenzte Framerate und Unterstützung von Ultrawide-Monitoren auf dem PC.Spieler erhalten beim Kauf das klassische Unterwasser-Sprengteam-Ghost-Bundle für Call of Duty: Modern Warfare gratis dazu, einschließlich des Operator-Skins 'UDT-Ghost', inspiriert von der Kampagnenmission 'Der einzig schöne Tag ... war gestern'. Das Bundle bietet zusätzlich zum Ghost-Operator-Skin zwei Waffenbaupläne, einen Waffentalisman, einen neuen Vollstrecker, eine Stichelei, eine animierte Visitenkarte, ein Emblem und 2 Battle Pass-Stufensprünge, die in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone verfügbar sind. Gerüchte : Es wird erwartet, dass auch die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3 demnächst in überarbeiteter Form veröffentlicht wird. Die Multiplayer-Modi wurden allem Anschein nach gestrichen, um keine weitere Spaltung der Spielerbasis im Mehrspieler-Modus voranzutreiben. Die bekannten Karten aus Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Modern Warfare 3 sollen vielmehr als großes Karten-Paket mit diversen "Klassikern" für das aktuelle Call of Duty: Modern Warfare erscheinen.Ankündigung: "In diesem berühmten Spielerlebnis, das ursprünglich von Infinity Ward entwickelt und jetzt von Beenox neu gemastert wurde, retten die Spieler als Spezialagenten und Mitglieder von Sonderkommando 141 die Welt in nervenaufreibenden Missionen vor der Verwüstung. 'Cliffhanger', 'Zugriff', 'Kein Russisch' und mehr kehren in diesem intensiven Story-Erlebnis zurück.""Die Kampagne von Modern Warfare 2 war einfach unglaublich. Die Story hat bei uns allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Diese Kampagne war etwas ganz Besonderes, und wir möchten Infinity Ward für dieses großartige Spielerlebnis danken", so Thomas Wilson, Co-Studio Head bei Beenox. "Es war für unser Team eine Herzensangelegenheit, diese Kampagne für eine neue Spielergeneration zu überarbeiten und neu zu mastern. Wir wollten sicherstellen, dass die Emotionen und die Energie der Handlung erhalten bleiben und in hochauflösender Grafik und mit bestmöglicher Klangqualität angemessen wiedergegeben werden."