Call of Duty: Modern Warfare 2: Sony verhindert Verkauf der Neuauflage in Russland für PS4

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве. SIE решили не продавать игру в российском PS Store. Мы с нетерпением ждем выхода игры в цифровом варианте для ПК в https://t.co/44Pv8h7lHL и на консолях Xbox



— Call of Duty Russia (@CallofDutyRU) March 31, 2020

Die neu aufgelegte Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 wird in Russland nicht fr die PlayStation 4 verfgbar sein. Das haben Activision und Infinity Ward in einem Statement gegenber Gamespot besttigt. Dort heit es, dass Sony Interactive Entertainment die Entscheidung getroffen habe, die Verffentlichung des Spiels im russischen PlayStation Store zu untersagen.Zwar werden keine konkreten Grnde fr das Verbot genannt, doch gilt die Mission "No Russian" als potenzieller Auslser fr die Entscheidung. In dem schon beim ursprnglichen Release kontrovers diskutierten Abschnitt wird man in der Rolle eines Undercover-Agenten Teil eines Massakers an Zivilisten, bei dem eine russische Terror-Gruppe einen Flughafen attackiert. Dabei gibt es die Anweisung, kein Russisch zu sprechen, weil das Verbrechen amerikanischen Geheimdiensten in die Schuhe geschoben werden soll. Schon beim damaligen Release auf dem PC hat Activision die besagte Mission nach Beratungen mit der eigenen Rechtsabteilung freiwillig gestrichen.Im aktuellem Fall betont der Publisher allerdings, dass die Remastered-Kampagne zwar nicht fr die PS4 in Russland erscheinen wird, wohl aber ab 30. April fr Xbox One und den PC (via Battle.net) verfgbar sein soll.Letztes aktuelles Video: Campaign Remastered - Official Trailer