Call of Duty: Modern Warfare 2: Kampagne Remastered auch für PC und Xbox One veröffentlicht

Mittlerweile ist Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered auch für PC ( Battle.net ) und Xbox One ( Microsoft Store ) veröffentlicht worden. Die überarbeitete Version der Story-Kampagne von Modern Warfare 2 kostet 24,99 Euro. Die PC-Version bietet u.a. 4K-Auflösung, Unterstützung für Ultrawide-Monitore und unbegrenzte Bildrate. Sowohl der Multiplayer als auch der Spezialeinheit-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 2 sind nicht in Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered enthalten.Käufer erhalten ebenfalls das "UDT Ghost-Bundle" für Call of Duty: Modern Warfare und/oder Call of Duty: Warzone. "Enthalten in diesem Bundle ist der Ghost-Skin 'UDT', der Ghost statt seinem Aussehen in Modern Warfare das Aussehen aus der Mission 'Der einzig schöne Tag ... war gestern' aus der Kampagne von Modern Warfare 2 verleiht. Außerdem bekommt ihr die Waffenbaupläne 'Sonderkommando' und 'Eins-Vier-Eins', einen Waffentalisman, einen Vollstrecker, eine Visitenkarte sowie ein Emblem und ihr überspringt zwei Battle Pass-Stufen."Unseren Test der PS4-Version, die Ende März ein Monat zeitexklusiv für die Sony-Konsole veröffentlicht wurde, findet ihr hier : 25 Millionen verkaufte Einheiten und ein Aufschrei ob der berüchtigten Flughafen-Mission: 2009 war der Blockbuster-Shooter in puncto Medienrummel auf seinem Zenit. Fast elf Jahre später veröffentlicht Activision Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ohne Vorankündigung. Wie viel Spaß macht die generalüberholte Schießbude?Letztes aktuelles Video: Remastered Video-Test