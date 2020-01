League of Legends: Riot Games stellt Fahrplan für 2020 hinsichtlich geplanter Entwicklungen und Inhalten vor

Welchen neuen Features und Weiterentwicklungen hat man im Jahr 2020 für League of Legends geplant? Riot Games gibt mit der Veröffentlichung einer Roadmap erste Antworten: Schon für Anfang des Jahres steht die finale Integration des bereits seit längerer Zeit geplanten Turnier-Modus "Clash" ganz oben auf der Agenda, nachdem er schon diverse Beta-Phasen hinter sich gebracht hat.Bereits verfügbar ist der neue Champion Sett. Für die beiden Champions Volibear und Fiddlesticks wird für dieses Jahr dagegen eine komplette Überarbeitung in Aussicht gestellt. Darüber hinaus plant man 120 neue Skins. An der Technik will Riot Games ebenfalls weiter feilen: Im Fokus steht nach eigenen Angaben die Verbesserung der Leistung und die Geschwindigkeit des Clients.Letztes aktuelles Video: Universum im Jahr 2020 Entwicklervideo