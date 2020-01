League of Legends: Patch 10.3 ändert Heartseeker-Skins, visuelle Effekte und Wukong-Balance

Im Rahmen der Season 10 von League of Legends ist laut pcgamesn.com derzeit der Patch 10.3 in Arbeit. Er soll einige der 120 fürs Jahr geplanten Champion-Skins mit sich bringen. Neben dem Makeover für Volibear und neuen LoL-Champions ist in diesem Jahr auch der Modus Clash geplant.Im bevorstehenden Patch 10.3 sollen u.a. Champ Jinx und Enchanter Yuumi ein neues Aussehen bekommen; erwähnt werden zudem Heartseeker-Skins für "Loose Cannon" sowie "Magical Cat" (siehe Teaser-Bild). Des Weiteren soll an der Balance von Affenkönig Wukong geschraubt werden. Auf pcgamesn.com lässt sich ein näherer Blick auf die geänderten Werte von Figuren wie Akali, Sett oder Swain werfen. Ein exaktes Release-Datum für den Patch gibt es noch nicht, laut Season-10-Fahrplan dürfte er aber am 5. Februar auftauchen. Auf Test-Servern ist er schon verfügbar.Letztes aktuelles Video: Universum im Jahr 2020 Entwicklervideo