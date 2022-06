League of Legends: Durability-Update fördert 15 klare Sieger zutage

Nach dem LoL-Patch: 15 Champions gewinnen

Champion Winrate vorher Winrate nachher Anivia 51,65 % (Mid) 56,76 % (Mid) Aurelion Sol 52,77 % (Mid) 55,30 % (Mid) Brand 48,47 % (Mid) 54,26 % (Mid) Camille 49,93 % (Top) 52,00 % (Top) Gragas 49,39 % (Jgl) 51,65 % (Jgl) Graves 49,90 % (Mid) 53,00 % (Mid) Gwen 48,00 % (Top)

48,32 % (Jgl) 50,62 % (Top)

51,58 % (Jgl) Kayle 52,02 % (Top)

52,08 % (Jgl) 54,36 % (Top)

54,35 % (Mid) Senna 48,32 % (Adc)

52,55 % (Sup) 51,12 % (Adc)

54,89 % (Sup) Seraphine 52,56 % (Adc) 56,63 % (Adc) Shyvana 51,24 % (Jgl) 55,44 % (Jgl) Taliyah 49,07 % (Sup)

49,97 % (Jgl)

52,84 % (Mid) 51,38 % (Sup)

53,53 % (Jgl)

55,02 % (Mid) Twitch 47,87 % (Jgl) 50,25 % (Jgl) Vel’Koz 51,21 % (Mid) 53,23 % (Mid) Viktor 49,91 % (Mid) 51,96 % (Mid)

Mit dem LoL-Patch 12.10 liefert Riot seinem Hit-Titel diverse Neuerungen. In erster Linie profitieren davon diverse Champions, die nun auch längere Kämpfe überleben dürften.Mit dem neuen Update nimmt sich der Entwickler im großen Stil der Anpassung der Chancengleichheit an. Vor allem aber will Riot bewirken, dass Kämpfe etwas länger dauern. Um das zu erreichen, erhalten Champions mehr Lebenspunkte und halten insgesamt mehr Schaden aus. Die Heilung, unter anderem in Sachen Life Steal, hat das Team wiederum reduziert.Gut 15 Champions profitieren sehr eindeutig von dem LoL-Patch, für andere ist das Update eher ein Tiefschlag.Datenbanken wie die der Webseite u.gg bilden ausführlich die Winrates der "League of Legends"-Champions ab. Der Reddit-Nutzer Zoilken hat sich die aktuellen Daten gegriffen und sie mit denen von vor dem jüngsten Patch verglichen . Wir zeigen, welche Champs sich durch das Update gebessert zu haben scheinen. In Klammern sieht man zudem die jeweiligen Positionen – also Top, Jungle (Jgl), Mitte (Mid), AD-Carry (Adc) und Support (Sup).Die Gewinner des neuen LoL-Updates: