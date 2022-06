League of Legends: Riot Games bringt Star Guardian-Event zurück

LoL-Teaser enthüllt Event-Release

Vorgeschmack für Star Guardian-Event

Das 2022er Star Guardian-Event für League of Legends soll bereits Mitte Juli anlaufen. Schon jetzt gibt Entwickler Riot seiner Spielerschaft einen Vorgeschmack.Im Laufe der vergangenen Wochen hat sich bei League of Legends einiges getan. Riot stellte mit Bel'Veth einen neuen Hyper-Carry vor, der nun ersten Nerfs engegenblickt, und auch eine neue Bot-Lanerin namens Nilah ist bereits in der Mache. Doch sind das längst nicht die einzigen Neuerungen, mit denen der Entwickler aktuell aufwartet.Seit 2016 veröffentlichte das Team hinter LoL insgesamt Star Guardian-Skins für 14 unterschiedliche Champions. Sie sind an das japanische Magical Girl-Genre angelehnt und erfreuen sich in der Community großer Beliebtheit. Mit ihnen gingen bereits mehrere Events einher, die die Spieler in das Sternenwächter-Universum verschlagen.Dieser Parallelwelt entspringt die Lore mehrerer Wächter, darunter Ahri, Miss Fortune, Soraka und Syndra. Mit dem neuen Event, das am 14. Juli beginnen soll, geht es zurück nach Valoran City. Das kündigte Riot mitunter durch einen am Montag auf YouTube veröffentlichten Teaser sowie einen begleitenden Tweet an."Es ist eine Weile her - Willkommen zurück in Valoran City", heißt es in dem geteilten Twitter-Beitrag. "Star Guardian kehrt am 14. Juli zurück."Schon das Teaser-Video verschlägt uns direkt wieder in das blumige und "magische" Manga-Genre. Noch ist aber nicht bekannt, welche Champions der US-amerikanische Entwickler in diesem Jahr mit neuen Skins ausstatten wird.Denkbar wäre, dass der neue AD-Carry Nilah zu jenen Champs gehören wird, die als erste vom Star Guardian-Event profitieren werden.