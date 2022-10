League of Legends: Bug könnte Ausgang der Worlds 2022 beeinflussen

Worlds 2022: Bug in League of Legends könnte für Ausscheiden von Spitzenteam gesorgt haben

Hat ein Bug in League of Legends dafür gesorgt, dass einer der Favoriten aus der Gruppenphase des diesjährigen Weltmeisterschaftsturniers geflogen ist? Zuvor wurden bereits zwei Bugs bestätigt.Nun könnte ein weiterer Fehler Einfluss darauf nehmen, wie die Worlds 2022, das größte von Riot organisierte Turnierformat in LoL, letzten Endes ausgehen. Während die Entwickler schweigen, stellt YouTuber Vandiril weitere Nachforschungen an.Genau genommen handelt es sich bei dem angeblichen Bug um einen Fehler, der das Item Schlund von Malmortius betrifft. Vandiril entdeckte ihn während des Matches zwischen GAM und Top Esports, welches am vergangenen Samstag ausgetragen wurde. Während das derzeit zweitstärkste Team aus China, Top Esports, in einer entscheidenden Situation bereits den Nexus des vietnamesischen Erstplatzierten, GAM Esports, attackierte, setzte sich deren Jungler Levi in der Rolle von Karthus mit seiner mächtigen Ultimate zur Wehr.Infolgedessen konnte GAM die Angreifer rund um AD Carry JackeyLove zurückschlagen, der mit Lucian nur noch wenige automatische Angriffe davon entfernt war, den gegnerischen Nexus zu zerstören und das Spiel so für sein Team zu entscheiden. Doch Vandiril fiel auf, dass sich der Schild, den der Schlund von Malmortius Lucian eigentlich verschaffen sollte, nicht aktivierte. In einem direkten Konterangriff gelang es GAM folglich, das Match zu drehen und sich so gegen einen der Turnierfavoriten durchzusetzen.Eigentlich hätte der Schlund nämlich dafür sorgen sollen, dass Lucian für ganze fünf Sekunden 350 magischen Schaden absorbieren und so noch rund 450 Lebenspunkte hätte übrig haben müssen. Stattdessen starb JackeyLove an den Folgen der ultimativen Attacke und es gelang ihm nicht, weiteren Schaden auf den Nexus von GAM zu erzielen, was sehr wahrscheinlich für einen anderen Ausgang des Spiels gesorgt hätte.Durch die Niederlage und aufgrund des möglichen Fehler schloss Top Esports die Gruppenphase mit einem ausgeglichenen Verhältnis von drei Siegen und drei verlorenen Partien ab. So platzierte sich das chinesische Team lediglich auf Platz drei seiner Gruppe und verfehlte das Viertelfinale nur knapp. Gruppenkontrahenten Rogue und DRX erzielten jeweils einen Sieg mehr und landeten auf den ersten beiden Plätzen von Gruppe C.Selbst bei einem exakt gleichen Verlauf des restlichen Spieltages hätte es im Falle eines umgekehrten Ergebnisses im Match Top Esports gegen GAM einen womöglich völlig anderen Ausgang der Gruppenphase gegeben. So hätte es nämlich gleich drei Teams gegeben, die mit vier Siegen am Ende in der Tabelle gestanden hätten. Alle von ihnen haben bereits einmal gegen das jeweils andere Team gewonnen, womit weitere Tiebreaker-Partien erforderlich gewesen wären. In eben jenen hätte Top Esports somit die Möglichkeit gehabt, Rogue oder DRX zu überwinden und als Gruppenerster in die Knockout-Phase der Worlds 2022 in League of Legends einzuziehen.Auf ein offizielles Statement der Verantwortlichen wartet man derweil vergebens. LoL-Entwickler Riot Games hat sich noch nicht zu dem Vorwurf des Bugs geäußert, jedoch handelt es sich nicht um den ersten einflussreichen Fehler des Turniers. So wurde bereits während der ersten Woche der Gruppenphase der Champion Orianna deaktiviert, weil ihre Ultimate-Animation in doppelter Ausführung zu sehen war. Darüber hinaus kam es zu einem Problem mit der Tower-Aggro, welches sich im Match zwischen dem europäischen Team Fnatic und dem chinesischen drittplatzierten EDG offenbarte. Auch diese beiden Fehler fand YouTuber Vandiril auf eigene Faust.