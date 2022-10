League of Legends: Neuer Champion K’Sante präsentiert seine felsigen Fähigkeiten

League of Legends: Alle Fähigkeiten von K’Sante in der Übersicht

R: Keine Zurückhaltung – K’Sante verursacht Schaden und stößt einen Gegner zurück. Falls dieser beim Rückstoß eine Mauer trifft, erhält er zusätzlichen Schaden, wird über die Mauer geworfen und kurz betäubt. K’Sante springt hinterher und begibt sich in den Modus „Keine Zurückhaltung“, bei dem er einen Anteil seines maximalen Lebens, seiner Rüstung und seiner Magieresistenz verliert. Dafür bekommt er zusätzlichen Angriffsschaden, Omnivampir und beeinflusst seine Fähigkeiten.

– K’Sante verursacht Schaden und stößt einen Gegner zurück. Falls dieser beim Rückstoß eine Mauer trifft, erhält er zusätzlichen Schaden, wird über die Mauer geworfen und kurz betäubt. K’Sante springt hinterher und begibt sich in den Modus „Keine Zurückhaltung“, bei dem er einen Anteil seines maximalen Lebens, seiner Rüstung und seiner Magieresistenz verliert. Dafür bekommt er zusätzlichen Angriffsschaden, Omnivampir und beeinflusst seine Fähigkeiten. Passiv: Furchtloser Instinkt – Wenn K’Sante einem Gegner Schaden zufügt, wird dieser markiert. Das Auslösen der Markierung verursacht zusätzlich normalen Schaden basierend auf dem maximalen Leben. Ist „Keine Zurückhaltung“ aktiv, verursacht K’Sante stattdessen absoluten Schaden.

– Wenn K’Sante einem Gegner Schaden zufügt, wird dieser markiert. Das Auslösen der Markierung verursacht zusätzlich normalen Schaden basierend auf dem maximalen Leben. Ist „Keine Zurückhaltung“ aktiv, verursacht K’Sante stattdessen absoluten Schaden. Q: Ntofo-Schlag – K’Sante verursacht Schaden in einem kleinen Bereich und verlangsamt getroffene Gegner. Bei erfolgreichem Treffer lädt sich K’Sante auf, bei zwei Aufladungen wird der Angriff zu einer Schockwelle, die Feinde zu ihm zieht. Ist „Keine Zurückhaltung“ aktiv, hat Ntofo-Schlag eine geringere Abklingzeit, aber verlangsamt Gegner nicht mehr.

– K’Sante verursacht Schaden in einem kleinen Bereich und verlangsamt getroffene Gegner. Bei erfolgreichem Treffer lädt sich K’Sante auf, bei zwei Aufladungen wird der Angriff zu einer Schockwelle, die Feinde zu ihm zieht. Ist „Keine Zurückhaltung“ aktiv, hat Ntofo-Schlag eine geringere Abklingzeit, aber verlangsamt Gegner nicht mehr. W: Wegbereiter – K’Sante formt seine Waffen zu einem Schild, wird unaufhaltsam und verringert eintreffenden Schaden. Wenn er die defensive Form auflöst, stürmt er nach vorne, stößt Gegner zurück, betäubt sie und verursacht einen Prozentsatz des maximalen Lebens als Schaden. Ist „Keine Zurückhaltung“ aktiv, wird die Abklingzeit zurückgesetzt, der erlittene Schaden verringert und der ausgeteilte Schaden erhöht.

– K’Sante formt seine Waffen zu einem Schild, wird unaufhaltsam und verringert eintreffenden Schaden. Wenn er die defensive Form auflöst, stürmt er nach vorne, stößt Gegner zurück, betäubt sie und verursacht einen Prozentsatz des maximalen Lebens als Schaden. Ist „Keine Zurückhaltung“ aktiv, wird die Abklingzeit zurückgesetzt, der erlittene Schaden verringert und der ausgeteilte Schaden erhöht. E: Beinarbeit – K’Sante springt nach vorne und erhält einen Schild. Springt er zu einem Verbündeten, erhält dieser ebenfalls einen Schild und K’Santes Sprungreichweite ist erhöht. Wenn „Keine Zurückhaltung“ aktiv ist, erhöht sich seine Sprungreichweite ebenfalls und lässt K’Sante Wände überwinden.

Ein steiniges Debüt im nächsten Patch

Das weltweit erfolgreichste MOBA League of Legends hat eine riesige Bandbreite an Champions, bei der die Entscheidung des richtigen Helden oft eine Wissenschaft für sich ist.Entwickler Riot Games möchte euch mit dem neuen Charakter K’Sante deshalb einen Fels in der Brandung bieten, auf den ihr euch im Zweifel immer verlassen könnt. Zumindest, wenn ihr gerne Tanks spielt und die Toplane bevorzugt, denn dort wird der Stolz von Nazumah wohl am häufigsten zu finden sein.In seiner Rolle als menschlicher Schutzwall hat K’Sante natürlich jede Menge Möglichkeiten im Gepäck, um Gegner mit Massenkontrolle in Schach zu halten und gleichzeitig dank mächtiger Schilde ordentlich Schaden einzustecken. Seine genauen Fähigkeiten findet ihr im Folgenden:Wie K’Santes Moveset in Aktion aussieht, zeigt Riot in einem passenden Gameplay-Video, in dem sich der Stolz von Nazumah mit seinen felsenfesten Fähigkeiten von seiner besten Seite präsentiert. Die Mischung aus hoher Mobilität, starken Defensivwerten und einer offensiven Transformation mit seiner ultimativen Fähigkeit dürfte gerade für zerbrechliche Ziele kein Zuckerschlecken werden.Wie stark K’Sante wirklich wird, hängt aber natürlich auch von seinen genauen Werten ab und wie gut sich der mobile Tank in verschiedene Teamkompositionen einfügt. Um das zu überprüfen, ist K’Sante aktuell auf dem Testserver verfügbar, bevor er dann mit Patch 12.21 am 3. November 2022 für alle in League of Legends landet.