League of Legends: Die Entscheidung um Fakers Verbleib bei T1 ist gefallen

League of Legends: Faker mit Treuebekenntnis zu T1

Der wohl berühmteste und gleichzeitig erfolgreichste Spieler in League of Legends, Sang-hyeok Lee, besser bekannt als Faker, bleibt seinem Team T1 auch in kommenden Seasons treu.Lee unterschrieb einen Vertrag, der ihn für die kommenden drei Jahre an T1 bindet. Nach der bitteren Niederlage im dramatischen Finale der Worlds 2022 gegen DRX befürchteten viele Fans, der legendäre Midlaner könnte die Segel hissen und womöglich in der US-amerikanischen oder chinesischen Liga anheuern – oder gar das Handtuch werfen.Nur knapp verpasste der "unbezwingbare Dämonenkönig" eine weitere Chance, sich auch außerhalb der Kluft der Beschwörer unsterblich zu machen und seinen mittlerweile vierten Titel bei einer League of Legends-Weltmeisterschaft einzuheimsen. Dass der Rückschlag seiner Motivation allerdings keinen Abbruch tut und er der Zukunft mit T1 auch weiterhin positiv entgegensieht, beweist sein Treuebekenntnis nun in Form des neuen Vertrags.Bis zum Ende der Saison im Jahr 2025 ist der mittlerweile 26-Jährige dem koreanischen Rekordmeister streng ergeben, dessen Gunst er bereits seit seinem Durchbruch im Jahr 2013 uneingeschränkt genießt. Seit seinem Debüt, welches er mit einem Sieg im damaligen WM-Finale krönte, gilt Faker weitestgehend als der beste Spieler der Welt. Kann er sein Level in der kommenden Zeit halten, dürfte sich daran wohl auch so schnell erst einmal nichts ändern.Zusammen mit T1 holte Faker neben gleich drei Titeln bei den Worlds auch noch zwei Mid Season Invitational-Siege auf der internationalen Bühne, während er im Laufe der Jahre ganze zehn koreanische Meisterschaften in der wohl härtesten Liga der Welt einstreichen konnte. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften verbuchte er im Übrigen ebenfalls den Rekord für die meisten Eliminierungen im Rahmen der Turniergeschichte.