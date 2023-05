League of Legends: Der Gewinner des Mid Season Invitational steht fest - JDG ist MSI 2023 Champion

League of Legends: BLG kämpft - doch am Ende siegt JDG und wird zum MSI 2023 Champion

Vor dem Start: Alle Infos zum MSI 2023 gebündelt und auf einen Blick

League of Legends: MSI 2023 - Das diesjährige Mid Season Invitational im Überblick





Get ready to defy all odds, the 2023 League of Legends Mid-Season Invitational will begin May 2! #MSI2023



Heres all you need to know about the competition: https://t.co/GuKJpr950p pic.twitter.com/kNSUIyzP4e



— LoL Esports (@lolesports) April 24, 2023

Wann und wo findet das MSI 2023 statt?





— LoL Esports (@lolesports) May 1, 2023

Play-Ins: 2. bis 7. Mai

2. bis 7. Mai Bracket Stage : 9. bis 14. und 16. bis 20. Mai

: 9. bis 14. und 16. bis 20. Mai Finale: 21. Mai

Wo könnt ihr das Mid Season Invitational verfolgen?

Das neue Format erklärt

Alle qualifizeirten Teams des MSI 2023 im Überblick

Gruppe A

Bilibili Gaming (LPL) â

Movistar R7 (LLA)

Golden Guardians (LCS)

GAM Esports (VCS)

Gruppe B

G2 Esports (LEC)

LOUD (CBLOL)

PSG Talon (PCS)

DetonatioN FocusMe (LJL)

MAD Lions (LEC )

Cloud9 (LCS)

JD Gaming (LPL)

T1 (LCK)

Gen.G (LCK)

Auf welchem LoL-Patch wird beim MSI gespielt?