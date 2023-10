League of Legends: Riot Games Music präsentiert die virtuelle Band Heartsteel mit ihrem Song Paranoid

League of Legends: Champions werden zur Boy Group

Riot Games starten ein neues Projekt für ihr virtuelles Musiklabel: Sie schnappen sich sechs Charaktere ausund formen aus ihnen eine. Die Band nennt sich Heartsteel und präsentiert ihren ersten Song „Paranoia“ auf allen gängigen Musikplattformen – mit passendem Video auf Youtube.Zuvor feierte Riot Games Music mit der weiblichen Version dieser Idee große Erfolge, als 2018an den Start ging: Eine Band, die aus Ahri, Akali, Evelynn und Kai’Sa besteht und sich gleichermaßen an Fans von League of Legends, aber auch K-Pop-Hörer richtet. Mit Heartsteel versuchen sie es erneut und wollen damiterreichen.Für Heartsteel schließt Riot Games die Heldenzusammen, die Spielern von League of Legends bekannt sind. Da es sich um virtuelle Charaktere handelt, fehlt aber noch die echte Musik dahinter, weshalb das Label mitzusammenarbeitet:Auch wer League of Legends weder spielt noch mag, könnte an dem Lied Freude haben. Ähnliches zeigte sich bei derund sogar einen Emmy gewann.ist das Projekt zwischen Hiphop, Pop und K-Pop einzuordnen, wobei letzteres bei den Lyrics nicht zutrifft, da die Songtexte ihrer ersten Single ausschließlich aufsind. Möglicherweise kommt die koreanische Sprache in späteren Songs vor, wodurch Heartsteel einen ähnlichen Weg wie ihre virtuellen Kolleginnen von K/DA einschlagen würde.Imvon „Paranoia“ ist die Band in einem Cyberpunk-Setting zu sehen, voller bunter, leuchtender Neonfarben. Lässig performen die Champions den Song, während sie zwischendurch immer mal ein paar Gegner niedermetzeln. Zudem sehen wir die einzelnen Charaktere in eingeblendeten Bildern in kunstvoll-gekritzelter Darstellung, die an eine Mischung aus Graffiti und Wasserfarben erinnert.Die Mitglieder der Band erhalten im Spiel zusätzlich einen, den ihr in League of Legends und Wild Rift ab dem 8. November erwerben könnt. Auch in anderen Spielen wird deutlich, wie wichtig die musikalische Untermalung ist. So geht beispielsweise