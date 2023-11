League of Legends: Worlds 2023 Finale - T1 gegen WBG: Der Weltmeister steht fest

League of Legends Worlds 2023: T1 gegen die ganze LPL - Wer gewinnt das Finale?

League of Legends: Worlds 2023 Finale - Alle Infos kurz vor dem eSport-Event des Jahres

League of Legends: Worlds 2023 – Wann findet das Finale statt?

Wo wird das WM-Finale von League of Legends in diesem Jahr ausgetragen?

Twitch, YouTube und Co.: Wo ihr das Finale sehen könnt

Welche Teams treffen im letzten Match der Worlds 2023 aufeinander?

Auf welchem Patch und in welchem Modus gespielt wird

Heute, am frühen Sonntagmorgen, wurde dasder diesjährigen Weltmeisterschaften in, den, ausgetragen. Vor rund, die über die Streams auf Twitch und YouTube mitfieberten - ein neuer Zuschauerrekord für ein eSports-Event - lieferten sich das südkoreanische Teamund das chinesischeein Endspiel der Extraklasse.Dabei ging es nicht nur um ein Preisgeld von sagenhaftenfür den Erstplatzierten, sondern in erster Linie um den Ruhm und einen Eintrag in die Geschichtsbücher des Mega-MOBAs. Für T1s Star-Midlanerwäre es nach 2016 der vierte WM-Titel seiner prestigeträchtigen Karriere, doch auch Weibos Team beherbergt mit Toplaner TheShy und Supporter Crisp zwei ehemalige Weltmeister, die an ihre vergangenen Erfolge anknüpfen wollen.Schon seit demwar es nicht gerade gut um die südkoreanischen Teams bestellt: Mit T1 standen die letzten Vertreter dervor der schwierigen Aufgabe, die Ehre ihrer Region zu verteidigen und den begehrtenam Ende in den Händen zu halten. Die restlichen drei Halbfinal-Spots wurden allesamt seitens der wie immer starken chinesischen Profi-Liga, der, besetzt. Im Finale der League of Legends Worlds 2023 standen sich letztlich T1 und Weibo gegenüber. Doch nach einem zunächstdauerte es nicht lang, ehe T1 den Abzug betätigte und es zeichnete sich eine wahreab. Vor heimischer Kulisse, mit zehntausendenhinter sich, gelang dem Team rund um "GOAT" Faker der Geniestreich und man sicherte sichDabei entschied sich T1 für eine überwiegend- üblicherweise der Fahrplan der chinesischen LoL-Mannschaften. Weibo blieb aber immer mal wieder etwas Platz, um zu zeigen, warum man überhaupt auf der großen Bühne des Gocheok Sky Dome steht. Letzten Endes jedoch zu wenig, denn nach den besagten Startschwierigkeiten spielten die Südkoreaner richtig auf und bewiesen nicht nur der Welt, sondern auch sich selbst nach langer Durststrecke, dass man dengerecht werden kann. Zumwurdegekürt, der vor allem im finalen dritten Spiel im alles entscheidenden Teamfight für den Höhepunkt der Serie sorgte."Die dritte Trophäe war für mich selbst. Die vierte Trophäe ist für meine Teamkameraden" - erklärte Altmeister Faker, der seit seinem fulminanten Karrierebeginn im Jahrfür T1 die Fahne als stärkster Spieler aller Zeiten in die Höhe hält, noch vor dem Finale. Nun ließ er Worten tatsächlich auch Taten folgen und krönte mit dem Sieg der Worlds 2023 womöglich auch den. Denn schon im Vorfeld der WMman, dass das Team in der Konstellation nach dem Turnier nicht mehr zusammenkommen würde. Es bleibt also auch weiterhin spannend,und welche Teams, mit dem frischen Wind der Roster-Rotationen im Rücken, im kommenden Jahr imum einen Platz an der Spitze von League of Legends buhlen werden. Zuvor berichteten wir:Nachdem erst am vergangenen Wochenende entschieden wurde, wer im großenderinaufeinandertrifft, ist es an diesem Wochenende auch schon so weit und das heißeste Match des Jahres steht vor der Tür.Damit ihr bestens informiert in das Endspiel geht, fassen wir euch an dieser Stelle noch einmal das Wichtigste rund um den Termin und diedes LoL-WM-Finales, die beiden aufeinandertreffenden, den, sowie den, in dem gespielt wird, zusammen. Und selbstverständlich verraten wir euch ebenso,Das Spannendste zuerst: Das Finalspiel der Worlds 2023 in League of Legends wird am, demumausgetragen. Wenn ihr live dabei sein wollt, solltet ihr also auch am Wochenende schon früh aus den Federn hüpfen.Wen die wie immer pompös gehalteneder LoL-Weltmeisterschaft nicht interessiert , der kann aber getrost auch etwas später einschalten. Sich diese anzuschauen, dürfte sich in jedem Fall lohnen,, ebenso wie die aufstrebende K-Pop-Sensation, heizen der Menge schon vor den packenden Partien ordentlich ein.Seit dem 10. Oktober finden sich die besten LoL-Spieler des Planeten in einer der Geburtsstätten des eSports, wie wir ihn heute kennen, zusammen:hat in diesem Jahr die Ehre, als Austragungsort für die League of Legends Worlds 2023 zu dienen. Nachdem bereits die Play-In-Stage und die Gruppenphase in derausgefochten wurde, trafen die Viertel- und Halbfinalisten vor der felsigen Kulisse Busans, dem "Kesselberg", aufeinander.Für das Endspiel geht es nun zurück in die rund zehn Millionen Menschen beheimatende Metropole, genau genommen in den eindrucksvollen, der sonst als überdachtes Baseballstadion den Heimspielen der Kiwoom Heroes seinen Platz bietet. Bis zufinden hier seit 2015 Platz, um auch anderen Events, etwa Konzerten von Metallica, BTS, Ariana Grande, Katy Perry, Billie Eilish oder The Weeknd, beizuwohnen.übervor die Bildschirme, auf denen dieder üblichen Plattformen die Rekorde purzeln ließen. Schon damals bekamen eSports-Enthusiasten hier ein Spektakel geboten, das an Spannung kaum zu überbieten war und einen Höhepunkt in der Geschichte der kompetitiven Szene des Spiels darstellen dürfte.Wie immer könnt ihr das Grande Final über denverfolgen. Sucht ihr stattdessen nach einerAlternative, legen wir euch den Stream der Kollegen von SummonersInn ans Herz, die sich auch in diesem Jahr wieder der Berichterstattung für die hiesigen Fans verschrieben haben.Wer sich stattdessen lieber auf den guten, alten-Player verlässt, der wird natürlich ebenso fündig. Oben eingebettet haben wir euch einmal den offiziellen Stream auf Googles Videoplattform, der bereits einige Stunden vor dem eigentlichen Spielbeginn live gehen wird.Mit einem beeindruckenden Sieg im Halbfinale gegen Chinas bislang wenig angefochtene Nummer 1, dem Beijing JDG Intel Esports Club, der zuletzt das, konnte sich der dreifacheundKoreas,, ehemals als SK Telecom T1 bekannt, einen Platz im Finale der League of Legends Worlds 2023 sichern.Auch der Gegner für das Star-Aufgebot rund um LoL-Gott Lee „Faker“ Sang-hyeok steht natürlich bereits fest: Im Finale trifft das titelträchtige Team erneut auf Konkurrenz aus dem chinesischen Raum, denn auchkonnte sich überraschend in einem dramatischen fünften Match gegen die ebenfalls der LPL angehörigen und als Turnier-Favoriten geltenden Spieler von BLG mit 3:2 durchsetzen.Ob sich, wie schon im vergangenen Jahr, auch dieses Mal dergegen den glasklaren Favoriten durchsetzen kann, bleibt offen. Zuletzt litt T1 unter einer Art, die das Team immer wieder kurz vor dem Sieg eines wichtigen Spiels in Schockstarre versetzte und auf den letzten Metern stolpern ließ. Spannung verspricht die Paarung aber in jedem Fall, denn nachmöchte man vor heimischer Kulisse garantiert nichts anbrennen lassen.Doch auch WeiboGaming gilt als gefährlicher Gegner, der sich dank eines unendlichen Siegeswillens und einer teilweise ehernicht nur von den unteren Plätzen an die Spitze, sondern auch in die Herzen der Fans kämpfen konnte.Zu guter Letzt noch ein paar Informationen zum eigentlichen Spiel selbst: Das diesjährige WM-Finale wird auf dem Patch mit der, dem sogenannten Worlds Patch, in der, also der 5-gegen-5-Map von League of Legends, gespielt. Für das gesamte Turnier gesperrt ist der neueste der über 160 Champions, Jungle-SchreckenDer, der für das Finale der Worlds 2023 gewählt wurde, dürfte den meisten Fans bestens bekannt sein: Imwerden bis zu fünf Matches ausgetragen – ganz davon abhängig, ob es einer Mannschaft nicht schon vorher gelingt, drei Games für sich zu entscheiden. Wir sind gespannt, welches Team es in diesem Jahr schafft, sich auf dem Thron an der Spitze von League of Legends niederzulassen und am Ende denin die Höhe zu hieven.Letztes aktuelles Video: Arcane NetflixMiniserie Ankündigung