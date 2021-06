iRacing: BMW-Werksfahrer Bruno Spengler gibt Input für maximale Realitätsnähe

BMW-Werksfahrer und DTM-Champion (2012) Bruno Spengler ist in die Weiterentwicklung des BMW M4 GT3 in der Rennsimulation iRacing involviert gewesen ist. Wie der Autohersteller aus München bekannt gibt, lieferte der Rennfahrer wertvollen Input und ließ seine realen Erfahrungen einfließen, damit das Fahrzeug so realitätsnah wie möglich in virtueller Form abgebildet wird. Das Update des Boliden steht ab sofort in iRacing zur Verfügung und umfasst auch das aktuelle BMW M Motorsport Design.Dieses hätte man am vergangenen Wochenende erstmals im Rahmen der Nürburgring Langstrecken-Serie zu sehen bekommen, wo der M4 GT3 eigentlich seine Rennpremiere in der realen Welt feiern konnte. Nach einem Unfall entschloss man sich jedoch, auf den Start beim Rennen zu verzichten. Grund zum Jubeln gab es in der Eifel dennoch: Das Juniorenteam bestehend aus Daniel Harper (20), Max Hesse (19) und Neil Verhagen (20) sicherte sich im BMW M6 GT3 seinen ersten Sieg in der Nürburgring Langstrecken-Serie."Es war eine coole Challenge, auf diese Weise Sim-Racing und reales Racing zusammenzubringen", resümiert Spengler. "Die Zusammenarbeit mit iRacing war großartig und hat sehr viel Spaß gemacht. Aus meiner Sicht ist der virtuelle BMW M4 GT3 nun sehr nah an der Realität dran. Ich bin gespannt, was die Sim-Racer dazu sagen."Chris Lerch, leitender Vehicle Dynamics Engineer bei iRacing, äußert sich ebenfalls erfreut über die Zusammenarbeit: "Brunos Input war für dieses Projekt von unschätzbarem Wert. Seine Testfahrten und sein Feedback haben die Entwicklung von Anfang bis Ende vorangetrieben. Wir sind ihm für seinen Input extrem dankbar."Letztes aktuelles Video: EntwicklerVorstellung Nordschleife