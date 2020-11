Timesplitters 2: Remake-Hinweis nur ein Witz?

Kurz keimte für Fans von Timesplitters 2 die Hoffnung auf, dass man bei THQ Nordic tatsächlich ein Remake des Shooters von Free Redical Design in Angriff nehmen würde. Wie Video Games Chronicle (VGC) berichtet hatte, sind Nutzer von SpellForce 3: Fallen God auf diverse Ingame-Gegenstände gestoßen, die man mit bereits angekündigten und veröffentlichten Spielen aus dem Portfolio des Publishers in Verbindung bringen kann, darunter das Gothic Remake und Biomutant. Aber eben auch ein angebliches Remake von Timesplitters 2, das offiziell noch nicht angekündigt wurde.Bei der Beschreibung des Items heißt es: "Endlich kommt es! Der ikonische Shooter, der sich dem Zahn der Zeit entgegengestellt hat, um der Ära moderner Spiele beizutreten."Da viele Leute in diese Aussage einen Hinweis für ein Remake von Time Splitters 2 hinein interpretierten, sah sich THQ Nordic jetzt zu einer Stellungnahme veranlasst - und die wird den Fans nicht gefallen: Laut VGC heißt es seitens des Publishers, dass es sich bei der Referenz in SpellForce 3 nur um einen Witz gehandelt habe. Ha-ha.Und auch wenn es damit wahrscheinlich keine Neuauflage geben wird: Immerhin wurde bereits bestätigt, dass THQ Nordic bzw. Koch Media die Reihe gerne fortsetzen würde, nachdem man sich die Rechte gesichert hatte und mit Steve Ellis mittlerweile auch wieder einer der Original-Entwickler an Bord ist.