Koei Tecmo: Samurai-Warriors-Reihe durchbricht acht Millionen Verkäufe

— KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) August 6, 2021

In der Samurai-Warriors-Reihe drängen sich nicht nur hinter der Mattscheibe massenhaft verprügelte Figuren. Auch auf der anderen Seite des Bildschirms wird der Andrang immer größer: Ganze acht Millionen Titel der Marke hat Koei Tecmo bis dato an die Spieler verkauft. Das gab der Hersteller auf seinem US-amerikanischen Twitter-Auftritt bekannt.Zum aktuellsten Ableger Samurai Warriors 5 haben der Publisher und Entwickler Omega Force übrigens im Juli eine Demo veröffentlicht, die für PC ( Steam ), PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich ist. Sie umfasst den Auftakt des Spiels. Speicherstände soll man in die Vollversion übernehmen können.Das Musou-Actionspiel bzw. Hack-&-Slay in der Sengoku-Zeit wurde in Europa am 27. Juli 2021 für PC (Steam), PlayStation 4 (spielbar auf PlayStation 5 via Abwärtskompatibilität), Switch und Xbox One (spielbar auf Xbox Serie X|S via Abwärtskompatibilität) veröffentlicht.