Six Days in Fallujah: Taktischer Militär-Shooter will wahre Geschichten des Irak-Krieges nachstellen

Victura und Highwire Games haben Six Days in Fallujah angekündigt, einen taktischen Militär-Shooter, der auf den Ereignissen der Zweiten Schlacht von Fallujah (Irak) im Jahr 2004 basiert. Das Spiel soll Ende 2021 für PC und nicht näher benannte Konsolen erscheinen.Es ist bereits der zweite Anlauf für das Projekt, denn schon 2009 wollte Atomic Games das Spiel als "Dokumentarerlebnis" umsetzen. Das Vorhaben wurde aber nie fertiggestellt. Aufgrund vieler Diskussionen, ob Videospiele geeignet seien, solche Ereignisse aus der realen Welt abzubilden, wurde das Projekt vom ursprünglichen Publisher aufgegeben. Jetzt versuchen Victura und Highwire Games einen Neustart.Die Zweite Schlacht von Fallujah begann im Jahr 2004, nachdem al-Qaida (US-Version: Al Qaeda) die Kontrolle über eine der wichtigsten Städte im Irak übernommen hatte. Sie gilt als "härtester Militärkonflikt" westlicher Truppen seit 1968."Manchmal ist die einzige Möglichkeit, herauszufinden, was wirklich geschah, die Realität selbst zu erleben", sagt der ehemalige Marine Sergeant Eddie Garcia, der während der Schlacht um Fallujah verwundet wurde und die ursprüngliche Idee für Six Days in Fallujah im Jahr 2005 vorgeschlagen hatte. "Krieg steckt voller Unsicherheiten und schwierigen Entscheidungen, die von niemandem verstanden werden können, der vor dem Fernseher oder der Kinoleinwand sitzt und dabei zusieht, wie jemand anderes die Entscheidungen für einen trifft. Videospiele können uns wie kein anderes Medium helfen, Ereignisse aus dem echten Leben zu verstehen.""Victura ist eine Publishing- und Produktionsfirma, die 2016 vom ehemaligen Atomic Games CEO Peter Tamte ins Leben gerufen wurde. Ihr Ziel ist es, den Spielern ein neues Six Days in Fallujah zu bieten - zusammen mit weiteren Spielen basierend auf wahren Geschichten. In Zusammenarbeit mit Marines und Soldaten, die in der Schlacht von Fallujah an vorderster Front kämpften, haben Victura und Highwire in mehr als drei Jahren an einzigartigen Technologien und Spielmechaniken gearbeitet. Diese sollen Spieler so nah an die Unsicherheiten sowie Taktiken moderner Gefechte bringen wie kein Videospiel zuvor. Über 100 Marines, Soldaten sowie irakische Zivilisten, die während der Zweiten Schlacht von Fallujah anwesend waren, teilten ihre persönlichen Geschichten, Fotographien und Videoaufnahmen mit dem Entwicklerteam. Das Spiel gibt diesen Geschichten durch Gameplay und Augenzeugenberichte eine Stimme, eingefangen in dokumentarischem Interviewmaterial. Six Days in Fallujah hat den Anspruch, der authentischste Militär-Shooter der heutigen Zeit zu sein und die militärischen sowie zivilen Geschichten mit dem Level an Integrität zu erzählen, das sie verdient haben", heißt es weiter in der Pressemitteilung."Es ist schwer zu verstehen, wie ein Gefecht tatsächlich abläuft, wenn man künstliche Menschen betrachtet, die an künstlichen Orten künstliche Dinge tun", so Peter Tamte, CEO von Victura. "Diese Generation hat im Irak einen Aufopferungswillen und einen Mut gezeigt, die so bemerkenswert sind wie bei jeder vorhergehenden Generation. Und nun bieten sie dem Rest von uns eine neue Art und Weise, eines der wichtigsten Ereignisse unseres Jahrhunderts zu verstehen. Es ist an der Zeit, veraltete Stereotype darüber zu hinterfragen, was Videospiele sein können."