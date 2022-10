Fallout: New Vegas: Obsidian würde gerne ein neues Fallout machen

Ein neues Fallout? "Wir würden es natürlich machen"

Abstimmung mit Bethesda benötigt

Ein neues Fallout von Obsidian Entertainment: Aktuell ist das nur ein Wunschtraum zahlreicher Fans, die einen Nachfolger von Fallout: New Vegas herbeisehnen.Vielleicht wird dieser Traum aber in Zukunft Wirklcihkeit. Zumindest wenn es nach Feargus Urquhart, dem CEO von Obsidian, geht. Dieser würde nur allzu gerne ein neues Fallout-Spiel machen, wie er in einem aktuellen Interview deutlich zu Worte gibt.Anlässlich des 25-jährigen Geburtstags der Fallout-Reihe schnappten sich die englischsprachigen Kollegen von Dualshockers Urquhart zum Interview und sprachen mit ihm auch über eine Fortsetzung von Fallout: New Vegas.Urquhart zeigt sich von dieser Idee sehr angetan: "Wenn wir jemals die Möglichkeit hätten, ein weiteres Fallout-Spiel zu machen, würden wir es natürlich machen. Es stellt sich nicht einmal die Frage, ob wir es machen würden, sondern nur, ob sich die Gelegenheit ergibt."Aktuell sieht es diesbezüglich aber nicht gut aus, denn Obsidian hat jede Menge Projekte in Entwicklung. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das Studio das Survival-Spiel Grounded und für den nächsten Monat ist das Adventure Pentiment geplant. Darüber hinaus werkelt Obsidian an The Outer Worlds 2 und dem Fantasy-Rollenspiel Avowed Und danach? "Irgendwann werden wir uns überlegen, was die nächsten Spiele sein werden, und ich wäre überrascht, wenn Fallout nicht auf dieser Liste stünde", so Urquhart.Natürlich kann Obsidian nicht selbst entscheiden, ob sie an einem neuen Fallout arbeiten oder nicht. Zuvor benötigt es natürlich eine Übereinkunft mit Bethesda, aber da beide Studios mittlerweile fest zu Microsoft gehören, könnte das einfacher als in der Vergangenheit werden.Derzeit ist der Plan, dass Bethesda zukünftig an einem Fallout 5 arbeitet . Das wird jedoch noch etliche Jahre benötigen, denn zuvor will das Studio Starfield und das nächste The Elder Scrolls veröffentlichen. Vielleicht ergibt sich dadurch eine Chance für Obsidian."Ich persönlich würde immer sagen, dass es meine Hoffnung ist, dass ich, bevor ich in den Sonnenuntergang reite, gerne noch ein Fallout-Spiel machen würde" schließt Urquhart seine Äußerungen zu diesem Thema ab.