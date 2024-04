Kingdom Hearts: Bekannter Insider spricht von kommender Film- oder Serienadaption





An adaptation for 'KINGDOM HEARTS' is reportedly in the works at Disney



Its currently unclear whether its for film or tv



(via: @DanielRPK)



April 23, 2024

gilt bis heute als äußerst populäre Videospielreihe, trotz der Tatsache, dass Square Enix uns schon seit einigen Jahren eher hungern lässt als uns frisches Futter zu servieren.Nun spricht ein bekannter Insider allerdings über ein Comeback des gefeierten Franchise – allerdings nicht in gewohnter Videospielmanier, sondern in Form einerZwar sieht es ganz so aus als müssten wir uns auch, allerdings gibt es Fans des Franchise nun trotzdem Grund zur Freude: Wie der namhafte Branchen-Insiderüber Twitter (via ScreenTime) verrät, soll eine Film- oder Serienadaption der beliebten Square Enix-Spiele beiin Arbeit sein.Derzeit sei wohl noch unklar, ob es sich dabei um einen eigenständigenhandele, oder wir uns sogar aufim Rahmen einer Serie für den Streaming-Dienst Disney Plus einstellen können. Doch dafür, dass die Informationen nicht vollständig an den Haaren herbeigezogen sein dürften, sprechen bisherige Vorhersagen des in der Regel gut informierten Richtmans – wenn sie auch den einen oder anderen Kingdom Hearts-Liebhaberdürften.Dies ist nebenbei erwähnt, dass von einer TV-Serie oder gar einer Leinwandadaption von Kingdom Hearts durch Disney gesprochen wird. Bereits vor einigen Jahren deuteten verschiedene Berichte an, dass der Maus-Konzern an einer Serie für den hauseigenen Streaming-Dienst arbeiten würde und man Square Enix gebeten hätte, einen Pilotfilm mithilfe der Unreal Engine zu erstellen.Damals machte noch das Gerücht die Runde, die Serie seiund gecastet. Wie dies bei dem aktuell vermuteten Projekt aussieht, ist natürlich ebenso unklar wie die Frage, ob es sich hierbei überhaupt um mehr alshandelt. Wer sich noch einmal auf den aktuellen Stand der Story bringen möchte, dem empfehlen wir, einenLetztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten