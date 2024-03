Nicht The Simpsons: Hit & Run – Sydney Sweeney verrät, mit welchem Simpsons-Spiel sie wirklich aufgewachsen ist





Noch gar nicht all zu lange ist es her, dass die jüngst inauf der Leinwand zu sehende und aus der HBO-Erfolgsseriebekannte, aufstrebende Hollywood-Schauspielerinverriet, dass sie in ihrer Kindheit viel Zeit mit einem Simpsons-Videospiel verbracht hat.Welches von jenen ließ sie allerdings, bewusst oder unbewusst, offen. Während viele Fans und Portale davon ausgingen, dass wohlgemeint sein dürfte, bohrten die Kollegen von IGN nun noch einmal etwas nach und erhielten eineUm das Rätsel um das geliebte Simpsons-Spiel, welches Sydney Sweeney früher mit ihrem Gaming-affinen Bruder gezockt hat, zu lüften, waren ein paarnötig. Noch vor ein paar Wochen offenbarte die 26-Jährige im Zuge eines Presse-Junkets für Madame Web, dass sie neben dem heißgeliebten Simpsons-Titel, zu dem sie die Bewegung eines Lenkrads nachahmte, auch die-Spiele auf ihremgezockt hätte, als sie von Co-Star(die nebenbei erwähnt) darauf angesprochen wurde.Ihrsei aber ein ganz bestimmtes aus dem Universum der gelben Kultfamilie gewesen – was schnell für wilde Spekulationen unter ihren Fans sorgte. Gamespot stellte jener Zeit bereits fest, dass The Simpsons: Road Rage aus dem Jahre 2001 ebenso wie der geistige Nachfolger Hit & Run die wohl offensichtlichsten Kandidaten sein dürften. Immerhin würden beide Titel am ehesten zum jungen Alter derSchauspielerin passen. Andere Portale nahmen einfach an, dass es sich wohl ohnehin um den letzteren Simpsons-Titel handeln dürfte, da dieser gemeinhin als der populärere Vertreter gilt.Tatsächlich soll es Sweeney selbst zufolge abergewesen sein, wie sie in einem Gespräch hinsichtlich ihres kommenden Horrorfilms Immaculate verriet. „Ich möchte sagen, es war das Rennspiel“ – erklärt sie, bevor sie mit etwas Hilfe ihres Gesprächspartners daran erinnert wird, um welches es sich genau handelte: „Road Rage! Weil es alt war, es war auf der Xbox“, so der US-Star weiter.Sogar,sie die Straßen Springfields am liebsten unsicher gemacht hat, konnte man Sydney Sweeney entlocken: „Ich mochte immer“, stellt sie dieses Mal ganz unmissverständlich klar.