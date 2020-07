StarCraft 2: Legacy of the Void: Patch 5.0 zum zehnjährigen Jubiläum: Editor-Update, Prestigetalente & Erfolge

Aktualisierung vom 28. Juli 2020, 10:47 Uhr:



Für StarCraft 2 ist der große







Ursprüngliche Meldung vom 23. Juli 2020, 12:59 Uhr:



StarCraft 2 Für StarCraft 2 ist der große Patch 5.0.0 passend zum zehnjährigen Jubiläum ( Details und Rückblick ) des Echtzeit-Strategiespiels via Battle.net veröffentlicht worden. Das Update umfasst Verbesserungen am Galaxie-Karteneditor zum einfacheren Erstellen von Kampagnenkarten, neue Erfolge für alle Einzelspieler-Kampagnen und neue Prestigetalente für alle Co-op-Kommandanten. Hat man mit einem Co-op-Kommandanten die Maximalstufe erreicht, kann man seine Stufe wurde auf 1 zurücksetzen und bekommt dafür ein Prestigetalent speziell für diesen Kommandanten. Laut Blizzard können die Spieler "die Fortschritte von Stufe 1-15 mit jedem Kommandanten bis zu dreimal zusätzlich durchspielen". Für jeden Kommandanten kann aber jeweils nur ein Prestigetalent ausgerüstet werden.

Eigene Kampagnen Das neue Genre 'Kampagne' wurde für Arcade-Karten hinzugefügt. (Im PTR von 4.13 eingeführt) In StarCraft 2 kann jetzt eine Mehrspielerlobby von einer Karte auf eine andere übertragen werden. Weitere Informationen findet ihr hier. (Im PTR von 4.13 eingeführt) Unter 'Benutzerdefiniert' wurde eine neue Kategorie namens 'Kampagnen' hinzugefügt, über die Karten aus dem Genre 'Kampagne' angezeigt werden.

Verbesserungen am Editor (Im PTR von 4.13 eingeführt) Dieses Update umfasst die größte Anzahl an Änderungen am Editor aller Zeiten. Weitere Informationen findet ihr hier.

Neue Kampagnenerfolge Ein neuer Kampagnenerfolg wurde für jede Mission in Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void und Novas Geheimmissionen hinzugefügt. Sobald ihr alle Kampagnenerfolge zum 10. Jubiläum abgeschlossen habt, erhaltet ihr den neuen Ansager Stone. Hinweis: Diese Erfolge können auf jedem Schwierigkeitsgrad über Normal verdient werden. Sie wurden entwickelt, um sogar auf Brutal skalierbar und erzielbar zu sein, allerdings sind sie extrem schwierig.

Countdown-Timer zum Spielstart In Versus-Spielen wurde ein kurzer Countdown-Timer hinzugefügt, der jetzt bis zum Beginn des Spiels herunterzählt, sobald der Ladevorgang aller Spieler abgeschlossen ist.

Auswahl vom Spielserver bei der Erstellung von Lobbys Lobby-Hosts können jetzt bei der Erstellung einer benutzerdefinierten Lobby ihren Spielserver auswählen. Hinweis: Dafür müsst ihr in den Optionen unter 'Sprache und Region' eine Option aktivieren.

Neuer Ansager: White-Ra 'Mehr GG, mehr Können.' Hinweis: Der Ansager White-Ra kann auf dem PTR nicht freigeschaltet werden.

Neuer Ansager: Stone 'Ein Ghost der Liga mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Er ist nur als 'Stone' bekannt.' Hinweis: Der Ansager Stone wird NICHT auf andere Regionen übertragen, wenn er auf dem PTR freigeschaltet wurde.



Ein neues 'Prestige'-System wurde hinzugefügt, mit dem Spieler die Fortschritte von Stufe 1-15 mit jedem Kommandanten bis zu dreimal zusätzlich durchspielen können. Jedes Mal, wenn ein Spieler mit einem Kommandanten Prestige erreicht, wird ein einzigartiges Prestigetalent freigeschaltet, mit dem das grundlegende Gameplay des Kommandanten geändert werden kann.

Für jeden Kommandanten kann jeweils nur ein Prestigetalent ausgerüstet werden. Wenn ein Spieler keines dieser Talente ausrüstet, hat der Kommandant sein normales Loadout.

Beispiele für Prestigetalente sind: Abathur: Der Unbegrenzte Die Anzahl Ultimativer Evolutionen ist unbegrenzt. Für Ultimative Evolutionen werden allerdings 200 Biomasse für die Metamorphose benötigt und Biomasse gewährt die Hälfte der normalen Vorzüge. Alarak: Konstrukteur der Seelen Wenn ein Helot stirbt, erhöht er dauerhaft den Schaden und die Angriffsgeschwindigkeit einer nicht heroischen mechanischen Einheit in der Nähe von Alarak. Alaraks aktive Fähigkeiten verursachen allerdings um 50 % verringerten Schaden. Dehaka: Brutsbruder Dehaka bekommt einen Bruder. Allerdings haben beide weniger Trefferpunkte.

Bei 18 Kommandanten und 3 Prestigetalenten pro Kommandanten könnt ihr also insgesamt 54 neue Prestigetalente ausprobieren.

ist vor knapp zehn Jahren veröffentlicht worden. Den Anfang machte StarCraft 2: Wings of Liberty am 27. Juli 2010. Passend zu dem Jubiläum arbeitet Blizzard Entertainment an dem Update 5.0, das aktuell auf dem Testserver (PTR) getestet wird. Es umfasst Verbesserungen am Galaxie-Karteneditor zur einfacheren Erstellung von Kampagnenkarten, neue Erfolge für alle Story-Kampagnen (inkl. Novas Geheimmissionen) und Prestigetalente für alle Co-op-Kommandanten.Weitere Details zum PTR-Update 5.0 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: CoopKommandant Stetmann