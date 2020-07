Left 4 Dead 2: Neues Inhalts-Update inklusive Umsetzung der Mini-Kampagne "The Last Stand" in Vorbereitung?

Gerüchteweise bereitet Valve Software gerade die Umsetzung der Mini-Kampagne "The Last Stand" im Rahmen eines noch größeren Inhalts-Updates vor, die man bereits im Vorgänger spielen konnte und die zu den härtesten Herausforderungen innerhalb der Reihe zählt. Dort sahen sich die vier Überleben an einem Leuchtturm mit Wellen an Untoten konfrontiert und mussten so lange wie möglich überleben.Laut DualShockers gab es in letzter Zeit verdächtige Aktivitäten rund um den kooperativen Zombie-Shooter aus dem Jahr 2009. So sind manche Spieler aus der Community nach Angaben von Youtuber Tyler McVicker (Valve News Network) auf passwortgeschützte Server gestoßen, auf denen Karten gelistet wurden, die es eigentlich gar nicht im Spiel gibt - darunter auch das besagte "The Last Stand". McVicker behauptet, Valve könnte laut seiner Quellen noch in diesem Jahr ein großes Inhalts-Update für Left 4 Dead 2 inklusive einer Umsetzung von "The Last Stand" veröffentlichen - auch um herauszufinden, ob überhaupt noch ein Interesse an der Serie besteht, um einen potenziellen dritten Teil in Angriff zu nehmen.Das alles ist und bleibt selbstverständlich pure Spekulation - schon allein deshalb, weil man die besagten Server nicht über den Ingame-Browser finden kann. Trotz seines hohen Alters liefert Left 4 Dead aber auch mit den bestehenden Inhalten selbst heute noch großen Koop-Spaß!Letztes aktuelles Video: The SacrificeTrailer DLC