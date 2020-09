Left 4 Dead 2: Nach acht Jahren: Großes Inhalts-Update mit The Last Stand verfügbar

Erst wurde spekuliert, dann kam die Bestätigung von Valve und jetzt ist es da: Ein neues Inhalts-Update für den Zombie-Shooter Left 4 Dead 2, der seit seiner Veröffentlichung 2009 zwar mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel hat, sich aber immer noch einer großen Beliebtheit erfreut.Und wie bereits im Vorfeld gemunkelt, wird tatsächlich die bockschwere Mini-Kampagne The Last Stand nachgeliefert. Sie basiert zwar auf der Survival-Karte aus dem ersten Teil, wurde aber so umgebaut, dass dem Quartett im Gegensatz zum Original die Flucht gelingen kann. Darüber hinaus enthält das Update 26 neue Survival-Karten sowie vier zusätzliche Scavenge-Areale, in denen man Benzin suchen und einen Generator am Laufen halten muss.Zusätzlich werden mit der Schaufel und einer Mistgabel weitere Nahkampf-Waffen, neue Animationen, zusätzliche Achievements und zuvor ungenutzte Dialogzeilen geboten. Mit dem Rocketdude und Tank Run feiern außerdem zwei neue Mutationen ihren Einstand. Die Implementierung aller Waffen aus Counter-Strike: Source wird jetzt ebenfalls offiziell auf allen Servern gestattet. Bemerkenswert: Das komplette Update wurde in erster Linie von Fans konzipiert und in Zusammenarbeit mit Valve schließlich realisiert.Eine komplette Übersicht zum Update gibt es hier Letztes aktuelles Video: The Last Stand Update