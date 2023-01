Super Mario Galaxy 2: Speedrun-Weltrekord in packendem Live-Rennen gebrochen

Super Mario Galaxy 2: Speedrunner bricht eigenen Weltrekord auf dem AGDQ 2023-Event





WORLD RECORD



JHAY DID IT#AGDQ2023



— Games Done Quick (@GamesDoneQuick) January 10, 2023





I JUST GOT WR LIVE AT GDQ IN FRONT OF 80K PEOPLE HOW IN THE ACTUAL UNIVERSE



I HAVE PEAKED IN LIFE



GALAXY FOREVER ðŸ´ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó ¿ðŸ´ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó ¿ðŸ´ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó ¿ pic.twitter.com/N6wGvpmeEm



— Jhay ðŸ´ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó ¿ (@NotImJhay) January 11, 2023

Das AGDQ 2023-Event ist in vollem Gange und wie üblich sorgen die spannenden Speedruns für Aufsehen. Im Live-Rennen wurde nun ein neuer Weltrekord in Super Mario Galaxy 2 aufgestellt.Speedrunner Jhay konnte seine eigene Bestzeit noch einmal um ganze 4,4 Sekunden übertreffen, nachdem bereits der vorherige Weltrekord ebenfalls von ihm erzielt wurde. Mit starken Zeit von zwei Stunden, 54 Minuten und etwas mehr als 51 Sekunden beendete er Super Mario Galaxy 2 im Any%-Modus, in welchem das Spiel auf jegliche Art und Weise abgeschlossen werden kann. Lediglich die Bankkröte muss einmalig benutzt werden, um in die letzte Galaxie vorzudringen.Besonders beeindruckend ist dabei der Fakt, dass Jhay seinen zuvor selbstgesetzten Rekord in Super Mario Galaxy 2 nicht nur vor einer massiven Anzahl von Abertausenden Zuschauern, die das Awesome Games Done Quick 2023-Event live verfolgen, sondern auch in direkter Konkurrenz zu drei weiteren Profi-Speedrunnern unterbieten konnte.In einem packenden Rennen gegen MutantsAbyss, HardcoreGaming und SuperViperT302 setzte er sich schlussendlich durch und festigte seinen Platz an der Spitze der Super Mario Galaxy 2-Speedrunner. Apropos: Nicht nur im zweiten Teil ist Jhay besonders schnell, sondern auch im ersten Teil der Reihe, Super Mario Galaxy . Insgesamt hält er ganze sieben von neun Weltrekorden in beiden Titeln.Sichtlich stolz teilt Jhay seinen Sieg auch im Zuge eines Twitter-Posts mit seinen Fans. Doch nicht nur die finalen Sekunden, sondern das gesamte, fast drei Stunden andauernde Hochgeschwindigkeitsrennen lohnt sich. Die bekannten Speedrunner zeigen einige beeindruckende Techniken und Skills, die nicht nur Fans von Super Mario Galaxy 2 fesseln dürften.Letztes aktuelles Video: VideoFazit