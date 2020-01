Xenoblade Chronicles: Hinweise auf Mai-Release für die Definitive Edition auf Switch

Die Switch-Umsetzung des Rollenspiels Xenoblade Chronicles, die unter dem Zusatz Definitive Edition veröffentlicht werden soll, erscheint vermutlich am 29. Mai. Das meldet zumindest DualShockers und verweist auf eine Shop-Webseite in Schweden , wo der Titel bereits mit der Angabe des besagten Datums geführt wird.In der vergangenen Woche wurde die Xenoblade Chronicles Definitive Edition bereits von einem dänischen Shop mit einem vorgesehenen Release am 29. Mai gelistet. Denkbar erscheint in diesem Zusammenhang freilich, dass die Schweden das Datum der Nachbarn einfach übernommen haben.Offiziell gibt es seitens Nintendo noch kein Releasedatum für die Switch-Umsetzung. Ursprünglich im vergangenen Herbst als "Wiedergeburt" angekündigt, stellt sich auch weiterhin die Frage, ob es sich bei der Definitive Edition mehr um ein Remaster handelt oder sogar Remake-Ambitionen seitens Monolith verfolgt werden.Letztes aktuelles Video: Definitive Edition - Ankuendugungstrailer