Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Chinesen starten Fress-Orgien bei KFC für den schwarzen Chocobo - 4Players.de

1 Double Chicken Burger

1 Vegan Mushroom Burger

1 5-Stück Chicken Nuggets

2 Original Recipe Chicken

1 2-Mal New Orland Chicken Wings

1 Old Beijing Spicy Duck Roll

2 Pepsi (Groß)

2 Peach Oolong Tea (Groß)

Was tut man nicht alles, um einen kostenlosen Code zur Freischaltung eines fetten schwarzen Chocobos (Fat Black Chocobo) im Online-Rollenspiel Final Fantasy 14 zu bekommen? In China gibt es derzeit darauf nur eine Antwort: Man marschiert zur amerikanischen Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) und haut sich den Magen mit einem XXL-Familien-Menü voll.Wie PC Gamer berichtet, handelt es bei der Zusammenarbeit zwischen Square Enix und KFC um eine gemeinsame Promo-Aktion, bei der Besteller des Menüs für vier Personen mit nur einem Code "abgespeist" werden - und auch nur dann, wenn man sich in einer der Filialen der Nahrungs-Herausforderung stellt und nachweislich alles aufisst. Keine leichte Aufgabe, wenn man sich vor Augen hält, woraus das Menü besteht:Dabei handelt es sich wohlgemerkt um die Auswahl, die EINE Person bewältigen muss. Zur Erinnerung: Selbst wenn man sich Verstärkung wie drei weitere Mitspieler mitbringt, gibt es pro Familien-Menü lediglich EINEN Code. Will man also auch die drei Freunde mit der Teamwork-Futterei und einem Code beglücken, muss man die Fressorgien-Prozedur pro Person vier Mal über sich ergehen lassen. Um eine kleine Vorstellung davon zu bekommen, wie so ein Menü aussieht, hier ein Foto:Quelle: PC GamerLetztes aktuelles Video: Ultimate Fight Final Fantasy XIV