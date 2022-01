Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Final Fantasy 14: Details zu künftigen Updates kommen in Kürze

Derzeit warten viele Fans des Online-Rollenspiels Final Fantasy 14: A Realm Reborn auf Informationen darüber, was sie in der näheren Zukunft so alles erwartet – auch und vor allem im Hinblick auf das große Update 7.0. Mit dieser Funkstille soll es jedoch schon bald vorbei sein.Wie nämlich der zuständige Game Director und Produzent Naoki Yoshida bei Radio Mog Station verkündet hat, können Fans die Informationen zu den geplanten Updates für Final Fantasy 14 gegen Ende Februar dieses Jahres erwarten. Vor der großen Version 7.0 soll es seinen Aussagen zufolge mehrere kleinere Updates geben, die jedoch einige interessante Features und Neuerungen mit sich bringen werden. Hinsichtlich der Story spielen dabei wohl die Charaktere Krile und Thancred eine wichtige Rolle, ohne dass Yoshida diesbezüglich genauere Details nennen wollte.Zusätzlich machte Yoshida einige Andeutungen zum nächsten größeren Update – der Version 6.08. Hier können sich die Spieler von Final Fantasy 14 allem Anschein nach auf Buffs für einige Klassen (zum Beispiel Mönch und Schwarzmagier) freuen. Allerdings gibt es auch hierzu bisher weder konkretere Details noch Patch Notes.