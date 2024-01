Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Fehler bei Microsoft - Xbox-Beta erst angekündigt, dann zurückgezogen

Final Fantasy 14 Online: Beta-Phase für die Xbox steht wohl kurz bevor





We incorrectly posted news this morning regarding the Final Fantasy XIV Online Open Beta. We'll follow-up with the correct date when available.



We apologize for any confusion -Xbox Wire Team



— Xbox Wire (@XboxWire) January 16, 2024

Schon seit langer Zeit wünschen sich-Besitzer, dass das Warten auf einen Port vonein Ende hat. Nun könnte es schon bald so weit sein, zumindest legt dies ein kleines Missgeschick seitensnahe.So kündigte der Technik-Gigant zunächst eine offene Beta-Phase für das MMORPG an, die nun „offiziell verfügbar“ sein soll, kurz bevor man die Aussage zurückzog und uns darüber in Kenntnis setzte, dass es sich dabei um einengehandelt habe.Seit einer halben Ewigkeit oder genau genommen schonwarten Xbox-Spieler darauf, dass Final Fantasy 14 den Sprung auf ihre bevorzugte Konsole schafft. Im vergangenen Sommer dann die lang ersehnte Nachricht: Im Frühjahr 2024 soll es endlich so weit sein und man könne Square Enix‘ Online-Rollenspiel auch auf der jüngsten Xbox-Generation erleben.Bereits damals kündigte Microsoft aber im selben Atemzug an, dass Final Fantasy 14 Online zunächst einmal einerunterzogen werden würde, die man zeitlich zusammen mit Patch 6.5X an den Start bringt. Ein solcher mit der Versionsnummer 6.55 feierte jüngst seine Veröffentlichung, so dass eigentlich alles darauf hindeutete, dass die Xbox-Beta nicht mehr in all zu weiter Ferne liegen dürfte.Doch letzten Endes, denn kurioserweise kündigte Microsoft ebenjene Beta zwar zunächst mit einem Beitrag im Xbox-Blog an, in dem man von einem „langen Weg“ sprach und seine Begeisterung für FF14 zum Ausdruck brachte, an. Nur kurz nachdem man für Jubelschreie bei den Fans gesorgt hatte, zog das Unternehmen die Ankündigung allerdings aus heiterem Himmel zurück.In den sozialen Netzwerken gab Microsoft dann„Wir haben heute Morgen fälschlicherweise eine Nachricht bezüglich der Final Fantasy 14 Open Beta gepostet“, wie es heißt. „Wir werden das korrekte Datum nachreichen, sobald es verfügbar ist. Wir entschuldigen uns für jegliche Verwirrung“. Womöglich wollte man sich die offizielle Ankündigung doch noch etwas aufheben, denn schon. Das Showcase dürfte den optimalen Rahmen bieten, die verfrühten Worte noch einmal zu wiederholen und die Final Fantasy 14-Fans endlich zu erlösen.Letztes aktuelles Video: Ultimate Fight Final Fantasy XIV