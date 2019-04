S.W.I.N.E.: HD Remaster: Termin und Spielszenen des neuaufgelegten Strategiespiel-Klassikers - 4Players.de

Lass die Sau raus: Stell deine Armee zusammen, plane sorgfältig und stürze dich direkt in zwei herausfordernden Einzelspielerkampagnen mit insgesamt 22 erbarmungslosen Missionen in die Schlacht!

Schweinisch gutaussehend: Dich erwarten moderne Auflösungen bis zu 4K, ein an 16:9 angepasstes Interface, ein erweiterter Zoom, überarbeitete Texturen sowie detaillierte Einheitenmodelle!

Zeig deinen Freunden, wie der Hase läuft: Sowohl über LAN als auch via Internet erwarten dich spannende Mehrspielerschlachten für bis zu 8 Spieler im überarbeiteten Mehrspielermodus!

Schwein gehabt: Zusätzlich zum Spiel erwarten dich einzigartige, kostenlose Bonusinhalte wie der Original Soundtrack, ein exklusives digitales Artbook mit bisher unveröffentlichtem Material sowie eine Making-Of-Dokumentation, die sowohl die Ursprünge von S.W.I.N.E. als auch die Wiederbelebung durch Kite Games zeigt.

Nicht nur für alte Hasen: S.W.I.N.E. HD Remaster ist nicht nur für Fans des Originals, sondern auch für aufstrebende junge Generäle eine echte Herausforderung!"

Die PC-Neuauflage des Echtzeit-Strategiespiel-Klassikers S.W.I.N.E. (zum Test ) wird am 23. Mai 2019 auf Steam und anderen Distributionsplattformen sowie im hiesigen Einzelhandel erscheinen, wie Kite Games und Assemble Entertainment "pünktlich zum Jahrestag der Invasion in der Schweinebucht" bekannt geben. Der Preis soll 9,99 Euro betragen. Zudem hat man einen ersten Trailer mit Spielszenen aus den actionreichen Schlachten zwischen Schweinen und Hasen veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: HD Remaster Spielszenen-TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "S.W.I.N.E. HD Remaster ist die Neuauflage des schweinisch anspruchsvollen Strategiespiel-Klassikers S.W.I.N.E.! Mit komplett überarbeiteten Texturen, der Unterstützung moderner Auflösungen, detaillierten Einheitenmodellen, einem an 16:9 angepasstes Interface und einem erweitertem Zoom begeistert der tierische Krieg zwischen den Armeen der Hasen und der Schweine 18 Jahre nach dem Release des Originals sowohl neue als auch alte Fans anspruchsvoller Echtzeitstrategie.In S.W.I.N.E. HD Remaster schlägst du in zwei umfangreichen Einzelspielerkampagnen sowohl auf Seite der Hasen als auch der Schweine anspruchsvolle Panzerschlachten! Nutze neben verschiedener Panzer auch Spähfahrzeuge, Artillerie, Raketenwerfer und Luftunterstützung, um deiner Seite zum Sieg zu verhelfen. Mithilfe zahlreicher Verbesserungen wertest du deine Einheiten gezielt auf und stattest sie mit besonderen Fähigkeiten aus.Kite Games - die Entwickler von Sudden Strike 4 - haben S.W.I.N.E. jedoch nicht nur optisch ordentlich aufpoliert, sondern auch unter der Haube einiges überarbeitet. So wurden etwa das Wegfindungssystem verbessert, bekannte Fehler behoben und der Mehrspielermodus neu gestaltet, sodass spannende Gefechte für bis zu 8 Spieler via LAN und Internet möglich sind.Features: