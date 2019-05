S.W.I.N.E.: HD Remaster für PC veröffentlicht - 4Players.de

S.W.I.N.E. HD Remaster ist für PC auf Steam und GOG.com (9,99 Euro) sowie in Deutschland, Österreich, Schweiz und Ungarn im Handel erhältlich. Käufer erhalten den Soundtrack, ein digitales Artbook mit bisher unveröffentlichtem Material und eine Making-of-Dokumentation als Bonusmaterial.S.W.I.N.E. HD Remaster ist die Neuauflage des Strategiespiel-Klassikers S.W.I.N.E. aus dem Jahr 2001. Versprochen werden komplett überarbeitete Texturen, die Unterstützung moderner Auflösungen, detailliertere Einheitenmodelle, ein an 16:9 angepasstes Interface und eine erweiterte Zoom-Funktion."Kite Games - die Entwickler von Sudden Strike 4 - haben S.W.I.N.E. jedoch nicht nur optisch ordentlich aufpoliert, sondern auch unter der Haube einiges überarbeitet. So wurden etwa das Wegfindungssystem verbessert, bekannte Fehler behoben und der Mehrspielermodus neu gestaltet, sodass spannende Gefechte für bis zu 8 Spieler via LAN und Internet möglich sind", heißt es weiter. "In S.W.I.N.E. HD Remaster schlägst du in zwei umfangreichen Einzelspielerkampagnen sowohl auf Seite der Hasen als auch der Schweine anspruchsvolle Panzerschlachten! Nutze neben verschiedener Panzer auch Spähfahrzeuge, Artillerie, Raketenwerfer und Luftunterstützung, um deiner Seite zum Sieg zu verhelfen. Mithilfe zahlreicher Verbesserungen wertest du deine Einheiten gezielt auf und stattest sie mit besonderen Fähigkeiten aus."Letztes aktuelles Video: HD Remaster Release Trailer