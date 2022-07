Golden Sun: Neuer Teil in Aussicht? Camelot aktualisiert Website mit Artwork des Klassikers

Neuer Golden Sun-Teil in Aussicht?





Camelot updated their website, and it now features Isaac!

Glad to see them represent the boy, he even hops around! How cool!



I wonder what he’s saying…https://t.co/i0XfTQdkcA pic.twitter.com/ADF7huM3PM



— Isaac's Allied Adepts ☀️ (@IsaacAdepts) July 18, 2022

Lang war es ruhig um das Fantasy-RPG Golden Sun. Das ändert sich nun schlagartig, denn Camelot aktualisiert seine Website mit einem hochwertigen Artwork der Reihe.Klammheimlich fand das Update der Website des japanischen Entwicklers statt, doch den Adleraugen der Fans entgeht natürlich nichts. Sie eilten zu den sozialen Netzwerken, um von ihrer Entdeckung zu berichten. Nach dem Erfolg der beiden ersten Teile, Golden Sun und Golden Sun: The Lost Age im Jahre 2001 und 2002, folgte erst 2010 der bis dato letzte Teil der Serie mit dem Namen Golden Sun: Dark Dawn Lediglich als Trophäe in Super Smash Bros. Ultimate tauchte Held Isaac seitdem noch einmal auf, doch möglicherweise könnten die Golden Sun-Games nach fast zwölf Jahren nun ein wahres Comeback feiern. Fans wie Twitter-Nutzer GS_Sprites sind sich sicher: "Ich weiß allerdings nicht, warum das überraschend ist. Ich habe die ganze Zeit versucht, es euch zu sagen" schreibt er auf seinem Account.Neben dem Hauptprotagonisten sehen wir auch noch einige hochauflösende Bilder der Dschinns auf der Startseite der Entwickler. Darüber hinaus stellte Twitter-User IsaacAdepts fest, dass Camelot nach dem Website-Update nun auch nach Designern und Planern für neue Titel sucht. Interessanterweise wurden die Golden Sun-Teile neben Mario Golf Super Rush und Tennis Ace in die von Camelot ausgeschriebenen, repräsentativen Werke aufgenommen, wie aus IsaacAdepts weiteren Posts hervorgeht. Konkretere Informationen zu einem neuen Teil der Reihe gibt es bislang jedoch nicht.