Daybreak Game Company: Separate Studios für PlanetSide, Everquest und DC Universe Online

Im Rahmen seiner Initiative "Franchise First" hat Daybreak Game Company die Entwicklungsarbeit zentraler Marken in jeweils eigene Studios ausgegliedert. Nach Angaben von DualShockers wird sich Darkpaw Studios unter der Leitung von Executive Producer Holly Longdale an sofort um alles kümmern, was mit Everquest in Verbindung steht, wobei auch die Entwicklung und Umsetzung neuer Innovationen zu den Aufgaben gehören soll.Rogue Planet Games soll sich dagegen unter der Leitung von Executive Producer Andy Sites mit der Marke PlanetSide befassen. Mit der kürzlichen Einstellung des Battle-Royale-Ablegers PlanetSide Arena wird man vermutlich weiter an der Unterstützung von PlanetSide 2 arbeiten, hat aber offenbar auch schon ein neues Projekt in der Mache. Laut Daybreak werkelt das neue Studio bereits an einem "genre-definierenden Spiel für Shooter-Fans".Das dritte ausgelagerte Studio hört auf den Namen Dimensional Ink Games und wird sich primär mit DC Universe Online befassen, das erst vor kurzem für Switch umgesetzt wurde. Unter der Leitung von Jack Emmert arbeitet man laut Daybreak außerdem an einem neuen "High-Profile Action-MMO".