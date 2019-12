PlayStation: Das 25. Jubiläum der ersten Sony-Konsole - 4Players.de

Vor genau 25 Jahren ist die erste PlayStation in Japan veröffentlicht worden und passend zu dem großen Jubiläum hat Jim Ryan (Präsident von Sony Interactive Entertainment) einen Kommentar abgegeben. Er sprach über das Konsolendebüt, die 100 Millionen Verkäufe der ersten PlayStation-Konsole und die weltweite Fangemeinde. Sein Statement im Originalwortlaut "Am 3. Dezember 1994 - vor 25 Jahren - kam in Japan die weltweit erste PlayStation auf den Markt. Ken Kutaragi und sein Team begannen als bescheidener Emporkömmling bei Sony, Videospiele zu einer Art von Unterhaltung aufzubauen, die jeder genießen kann, und eine Plattform für Spieleentwickler zu schaffen, damit sie ihre Kreativität ausleben können.Die originale PlayStation verkaufte sich in Japan allein am ersten Tag 100.000-mal und wurde zur ersten Heimkonsole mit mehr als 100 Millionen verkauften Exemplaren weltweit.Damit hatten wir bei der Gaming-Community den richtigen Ton getroffen, denn PlayStation bot ein völlig neues Spielerlebnis jenseits von allem was man bisher für möglich gehalten hatte.Von Anfang an haben wir Entwickler mit offenen Armen willkommen geheißen, haben ihnen Tools und Technologien zur Verfügung gestellt, um wunderschöne, weitläufige Welten zu erschaffen und mit neuen Ideen experimentieren zu können.Dieser Ansatz führte zu der Vielfalt an Spielen, für die PlayStation bekannt ist. Das ist ein echtes Markenzeichen für unsere Marke, das sich über viele Generationen von Konsolen hinweg erstreckt.In den letzten 25 Jahren stand PlayStation an vorderster Front in der Gaming-Branche und ich fühle mich geehrt, von Anfang an Teil dieses Teams zu sein. Ich erinnere mich daran, als ich dabei half die Niederlassung in Europa aufzubauen, dass wir mit vielen Dingen ganz von vorn beginnen mussten – von der Einstellung von Mitarbeitern bis hin zur Bestellung von Möbeln.Damals konzentrierten wir uns auf die lokalen Märkte einzugehen, um sicherzustellen, dass sich ein Spieler in Polen genauso wie jemand in Großbritannien oder Japan oder den USA als Teil der PlayStation-Community fühlen würde. Unterstützt von leidenschaftlichen Fans auf der ganzen Welt ist unser Unternehmen stark gewachsen und unser Fokus auf die Community ist wichtiger denn je zuvor."Passend zum 25. Jubiläum gibt es im PlayStation.Blog auch einen Adventskalender ( zum Adventskalender ).Während die PlayStation in Japan am 3. Dezember 1994 in den Läden stand, dauerte es fast ein Jahr, bis die Konsole in Europa veröffentlicht wurde. Hierzulande war die Sony-Konsole ab dem 29. September 1995 erhältlich. Das erfolgreichste Spiel war übrigens Gran Turismo mit ca. 10,85 Mio. Verkäufen.Vor einigen Jahren hatten wir ausführlich auf das 20. Jubiläum der Konsole zurückgeblickt ( zum Text: 20 Jahre PlayStation - Im Wandel der Zeit ).