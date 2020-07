PlayStation: Dokumentation "From Bedrooms To Billions: The PlayStation Revolution" erscheint im September

Ab dem 7. September soll die Dokumentation "From Bedrooms To Billions: The PlayStation Revolution" via Youtube und Rebellion.com erscheinen. Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten Ankündigungs-Trailer hervor. In dem Film werden u.a. Spieledesigner wie Hideo Kojima, Hardware-Architekten wie Mark Cerny sowie weitere PlayStation-Größen wie Jim Ryan zu Wort kommen, um die Entstehung der ersten Konsole aus dem Hause Sony, den Einstieg in den Videospielmarkt und die Entwicklung der Marke Revue passieren zu lassen. Regie führen die beiden Filmemacher Anthony und Nicola Caulfield. Zuvor hatte das Team im Jahr 2014 bereits eine ähnlich Dokumentation produziert, in der ein Blick auf die britische Spieleindustrie ab 1979 geworfen wurden. Finanzielle Unterstützung sicherte man sich in beiden Fällen über eine Kickstarter-Kampagne.Mehr Infos zum Projekt gibt es hier Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe