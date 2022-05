PlayStation Days of Play begins May 25th pic.twitter.com/haKu3MaUnf



— Wario64 (@Wario64) May 22, 2022

Wie ein veröffentlichtes Bild auf dem Account des Insiders Wario64 zeigt, soll das PlayStation-Event "Days of Play 2022" dieses Jahr vom 25. Mai bis zum 8. Juni stattfinden.Bei den Days of Play handelt es sich um eine große Rabattaktion im PlayStation Store, bei der zuletzt tausende Spiele und Services wie PlayStation Plus reduziert erhältlich waren. Auch die Einzelhändler zogen mit und boten verschiedene Rabatte zu PlayStation-Titeln und Hardware an.