PlayStation: Erste Leaks der State of Play im Umlauf

Seeing this image being circulated so take it with a pinch of salt, appearing to show all the runtimes of the State of Play occurring June 2, 2022. There's references to Street Fighter 6, RE Village DLC and RE4 Remake.



The authenticity is questionable. What do you guys think? pic.twitter.com/KiT4mmkqxs



— Biohazard Declassified 👁 (@BioDeclassified) May 29, 2022

Am Donnerstag wartet eine neue Ausgabe der State of Play auf PlayStation-Fans. Scheinbar wird das Line-Up nicht länger zum Ratespiel. Ein neuer Leak zeigt, was zu welchem Zeitpunkt Erwähnung findet.Lohnt es sich am 02. Juni bis nach Mitternacht wach zu bleiben, um sich die Trailer und Infos der neuen State of Play zu Gemüte zu führen? Das könnt ihr dank eines neuen Leaks nun selber entscheiden...Auf Twitter ist eine recht glaubwürdige Liste der Themen zu finden, mit denen Sony gegen die gähnende Langeweile ankämpfen möchte.Langsam wandern die Augen von oben nach unten und kommen schon recht früh kurz ins Stocken: Ein neues Street Fighter? Nach dem eher enttäuschenden letzten Teil gibt es hier seitens Capcom sicherlich Nachholbedarf. Dann wird es noch etwas spannender, denn weitere Einträge zeigen nicht nur den Namen des kommenden Zusatzinhalts für Resident Evil Village, auch von einer Unterstützung der PSVR2-Hardware ist die Rede. Konnten viele Spieler bereits erahnen, nun scheint es eine erste, zarte Bestätigung zu geben.Eine Vorstellung der kommenden PSVR2-Brille wurde bereits im Vorfeld durch Sony selbst angekündigt, bleibt noch die Kirsche auf der Torte, die üblicherweise am Ende des Spektakels wartet: Ein erster Trailer zum schon sehr lange vermuteten Remake/Remaster von Resident Evil 4, das laut Liste im nächsten Jahr erscheinen soll. Mal sehen, wie glaubwürdige diese Liste schlussendlich sein wird.