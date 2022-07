PlayStation: Stars: Sony stellt neues Treueprogramm vor

Wann startet PlayStation Stars?

Wie ihr euch die PS Stars-Punkte verdienen könnt

Welche Belohnungen können wir von PlayStation Stars erwarten?

Mit PlayStation Stars stellt Sony ein neues Treueprogramm für die Spieler vor. Mit diesem können wir verschiedene Arten von Belohnungen freischalten, indem wir uns diversen Herausforderungen stellen.Diese reichen vom einfachen Spielen eines Titels bis zum Freischalten bestimmter Trophäen. Ähnlich weit gehen die Belohnungen, die uns mit PlayStation Stars versprochen werden, auseinander: Neben PSN-Guthaben, welches wir für neue Spiele ausgeben können, soll es auch digitale Sammelobjekte geben.Zwar kündigte Sony PlayStation Stars bislang lediglich an, jedoch ist immerhin von einem Launch im späteren Verlauf des Jahres innerhalb des hauseigenen Blog-Posts die Rede. Die Teilnahme am Treueprogramm soll dabei komplett kostenlos sein und Spieler aus aller Welt sollen Zugang erhalten.Das neue Programm soll laut Sony vor allem Erinnerungen an vergangene Spiele wecken und Lust auf die Zukunft mit der PlayStation machen, heißt es im Blog weiter. Derzeit würden wohl bereits erste Tests durchgeführt würden, bevor man PlayStation Stars später "phasenweise regional" einführen will.Die Wege, wie ihr an die Punkte gelangt, sind vielfältig: Abgesehen von monatlichen "Check-Ins", bei denen ihr einfach alle 30 Tage ein beliebiges Spiel gespielt haben müsst, soll es Community-Turniere und lokale Bestplatzierungen geben. Für letztere ist es beispielsweise notwendig, der erste Spieler einer Zeitzone zu sein, der eine Platintrophäe in einem Blockbuster-Titel erringt. Aber auch einfachere Möglichkeiten führen zu den begehrten Punkten, beispielsweise das Verbringen einer bestimmten Dauer innerhalb eines Spiels oder der erste Login in den Online-Modus.Damit der ganze Aufwand sich auch wirklich lohnt, wird es gleich eine ganze Reihe von Belohnungen im Stars-Programm der PlayStation zu ergattern geben. Darunter fallen neben dem bereits erwähnten PSN-Guthaben auch vollständige Games zum Download, Erweiterungen sowie die ominösen "digitalen Sammelobjekte", bei denen es sich laut Sony jedoch ausdrücklich nicht um NFTs handeln wird. Stattdessen sind 3D-Abbilder von Charakteren und Geräten aus dem PlayStation-Universum vorstellbar.Erwähnenswert ist hier, dass zahlende PS Plus-Mitglieder mehr Playstation Stars-Punkte gutgeschrieben bekommen. Wie viele die einzelnen Aktivitäten aber genau geben sollen, steht bislang noch in den Sternen.Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe