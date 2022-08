PlayStation: Ist bald ein PSN-Konto für die PC-Ports nötig?

PC-Ports der PlayStation: Ihr braucht "momentan kein PSN-Konto"

Nichts Neues bei der Konkurrenz: Für viele Xbox-Spiele ist ein Konto nötig

Möglicherweise benötigen wir bald ein PSN-Konto, um die PC-Portierungen populärer PlayStation-Titel zu spielen. Ein gut versteckter Hinweis lässt sich auf der offiziellen PlayStation-Seite finden.Genau genommen geht es dabei um die hauseigene Seite , die sich primär mit den PlayStation-Spielen, denen Sony in letzter Zeit einen PC-Port spendiert hat, beschäftigt. Im Zuge eines FAQs beantwortet der japanische Technik-Gigant allerhand möglicher Fragen, die es zu dem Thema gibt. An einer gewissen Formulierung innerhalb einer Antwort von Sony kann man sich dabei allerdings aufhängen.Zwar vergewissert Sony all jenen Fans der PlayStation, die die beliebten Exklusivtitel lieber an dem Computer statt auf der Konsole spielen, dass "momentan kein PSN-Konto" dafür nötig sei. Jedoch wirkt genau diese Formulierung so, als könnte sich der Umstand in der Zukunft noch einmal ändern. So ist es also künftig durchaus vorstellbar, dass ihr zum Spielen von God of War Days Gone oder dem erst jüngst erschienenen Marvel's Spider-Man Remastered auf dem Computer einen PlayStation Network-Account benötigt.Doch bezogen auf eine andere Frage klingt die Formulierung gleich wieder viel besser. So sei es "momentan nicht möglich, Speicherdaten von einer PS4- oder PS5-Version auf die PC-Version eines Titels von PlayStation Studios zu übertragen, oder umgekehrt", heißt es auf der Seite weiter. Möglicherweise besteht hierbei sogar ein Zusammenhang, so dass wir bei der Einführung eines erforderlichen PSN-Kontos auch künftig unsere Speicherdaten der Spiele, die wir zunächst auf der Konsole gedaddelt haben, auf den PC übertragen dürfen.Was PlayStation-Fans möglicherweise überraschen mag, ist bei der Konkurrenz von Microsoft seit Jahren Standard. Für Spieler, die ihre liebsten Xbox-Titel auf dem Computer spielen, besteht seit längerem der "Kontozwang". Schon jetzt benötigt ihr beim Zocken von Titeln wie Forza Horizon 5 Halo: The Master Chief Collection oder dem spannenden Story-Adventure As Dusk Falls einen Xbox Live-Account. Dafür genießt ihr allerdings den Vorteil, dass eure Speicherstände übernommen werden und ihr eure gesammelten Achievements nicht verliert. Apropos: Im Duell der Gaming-Giganten, Sony vs. Microsoft, entbrannte jüngst ein neuer Streit Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe