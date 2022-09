PlayStation: Call of Duty-Versprechen von Xbox "in vielerlei Hinsicht unzureichend"

PlayStation-Spieler sollen "auch weiterhin das beste Call of Duty-Erlebnis haben"

Künftige CoD-Teile kommen in den Game Pass

Der PlayStation-CEO Jim Ryan äußert sich zu Phil Spencers Versprechen, dass die Call of Duty-Reihe noch "mindestens einige Jahre" auf den Xbox-Konsolen veröffentlicht wird. Ein solches machte der Xbox-Chef erst in der vergangenen Woche öffentlich , als es um die Frage ging, wie es mit dem Franchise nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft weitergehen soll. Das Angebot bezeichnet Ryan im Zuge dessen als "unzureichend".So verrät er in einem Statement gegenüber dem Portal GamesIndustry , dass er eigentlich nicht vorhatte, die geschäftliche Diskussion in den öffentlichen Raum zu verlagern. Darüber hinaus erklärt Ryan: "Microsoft hat lediglich angeboten, dass Call of Duty nach dem Auslaufen der aktuellen Vereinbarung zwischen Activision und Sony für drei Jahre auf der PlayStation verbleibt".Weiter heißt es in der Erklärung: "Nach fast 20 Jahren Call of Duty auf der PlayStation wa rihr Vorschlag in vielerlei Hinsicht unzureichend und berücksichtigte nicht die Auswirkungen auf unsere Spieler. Wir wollen sicherstellen, dass PlayStation-Spieler auch weiterhin das beste Call of Duty-Erlebnis haben und Microsofts Vorschlag untergräbt dieses Prinzip".Phil Spencer bestätigte hingegen erst kürzlich, dass zukünftige Call of Duty-Titel, neben kommenden Overwatch- und Diablo-Ablegern, im Game Pass der Xbox enthalten sein werden . Dennoch sollen sie noch am selben Tag auf den PlayStation-Konsolen erscheinen. Ein Zeitplan, wann welche Spiele von Activision Blizzard nach der Übernahme von Microsoft in den Game Pass kommen, steht allerdings bislang aus.Wie es nach Call of Duty Modern Warfare 2, dem darauffolgenden CoD-Teil und Warzones Nachfolger auf der PlayStation weitergeht, ist somit ebenfalls unklar. Berichten zufolge dürfte das nächste Jahr ohnehin ein Novum darstellen: Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten könnte die Veröffentlichung eines neuen Call of Duty-Spiels im Jahr 2023 ausbleiben Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe