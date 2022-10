PlayStation: Stars-Treueprogramm startet schon morgen in Deutschland

PlayStation Stars auch in Deutschland: Die Anmeldung ist ein Kinderspiel

Weitere Infos zu PlayStation Stars

Mit PlayStation Stars startet Sony bereits am morgigen Tag sein exklusives Treueprogramm. Dabei ergattert ihr über verschiedene Wege Punkte, die ihr später für diverse Goodies einlöst.Dazu zählen nicht nur spezielle Sammelobjekte, sondern sogar kostenlose Spiele und Guthaben für den PlayStation Store. Um NFTs soll es sich bei den Belohnungen im Stars-Programm jedoch nicht handeln.Damit ihr morgen nicht völlig planlos durch das Menü eurer PlayStation umherirrt, verraten wir euch natürlich auch, wie ihr euch für das Stars-Programm anmelden könnt. Dabei gibt es gleich zwei Möglichkeiten: Einmal per App und einmal über den offiziellen PlayStation Store.Über die PlayStation App loggt ihr euch per Handy ganz einfach ein und navigiert euch zu dem Punkt "PlayStation Stars". Hier folgt ihr ganz einfach den angegebenen Schritten. Doch auch über den offiziellen Store ist die Anmeldung ganz unkompliziert.Auf der Startseite des Shops dürftet ihr zunächst einen Reiter mit dem Namen "PlayStation Stars" finden. Wählt ihn an und loggt euch anschließend mit eurem Konto, welches ihr für eure PlayStation nutzt, an. Folgt nun den Anweisungen auf der nächsten Seite, um euch für das Treueprogramm von Sonys Spielekonsole zu registrieren.Worum es bei dem PlayStation Stars-Programm genau geht und wie ihr euch Punkte verdienen können sollte, haben wir bereits an anderer Stelle ausführlicher erläutert . Mittlerweile wissen wir, um welche digitalen Sammlerstücke es sich handelt und für welche Spielekäufe ihr eure gesammelten Punkte einlösen könnt.So stehen beispielsweise Cult of the Lamb Sekiro: Shadows Die Twice und The Quarry im Shop für die Stars-Punkte zur Auswahl und sollen bis Ende 2022 verfügbar sein. Anschließend wird Sony uns wohl mit ein paar frischen Titeln versorgen, oder die bisherigen um einige neue Games erweitern. Auch PS Store-Guthaben gibt es im PlayStation Stars-Programm zu erstehen. Für 1.250 Punkte bekommt ihr fünf Euro Guthaben, für 5.000 Punkte sogar 20 Euro auf eurem Account gutgeschrieben.Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe