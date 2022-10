PlayStation: Halloween-Sale verspricht schaurig gute Angebote

PlayStation: Horror-Häppchen zum kleinen Preis

Die besten Angebote vom Halloween-Sale im PlayStation Store

Stellt die Kürbisse vor die Türen und klebt die Spinnweben ins Fenster: Halloween rückt näher. Und passend zum gruseligsten Tag des Jahres wird es auch im PlayStation Store unheimlich.Unheimlich günstig! Sony veranstaltet nämlich einen Sale, bei dem über 450 schaurige Spiele zu gruselig günstigen Preisen darauf warten, eure digitalen Süßigkeitenkörbe zu füllen. Von Resident Evil bis Dead by Daylight , von Indie-Horror bis AAA-Schocker: Wer gerne mit Gänsehaut vor dem Fernseher sitzt, sollte einen Blick auf unsere Übersicht von besonders starken Angeboten werfen.Mit Resident Evil ist beispielsweise eine der größten Horror-Reihen der Videospielwelt mit seinen zahlreichen Ablegern vertreten. Fast alle Titel des Franchises sind aktuell reduziert, am interessantesten dabei dürften aber wohl die beiden Remakes von Teil 2 und 3 für je 9,99 Euro sein sowie der aktuelle Titel Village , der immerhin nur 29,99 Euro kostet.Wer ungern selbst in die Rolle des Horror-Opfers schlüpft und lieber ein paar Teenagern bei ihrer Reise ins Verderben zuschaut, wird bei der The Dark Pictures Anthology fündig. Reduziert ist momentan der neueste Titel der Reihe, House of Ashes für 14,99 Euro. Wer gleich dreifach sparen möchte, greift beim Triple Pack für 35,99 Euro zu und bekommt Man of Medan, Little Hope und House of Ashes auf einmal.Weil der Halloween-Sale im PlayStation Store aber noch eine ganze Reihe weiterer verlockender Angebote abseits der oben genannten Klassiker zu bieten hat, haben wir euch eine kleine Liste mit besonders beliebten Titeln zusammengestellt:Die vollständige Liste aller Angebote vom Halloween-Sale findet ihr natürlich im offiziellen PlayStation Store . Bei der durchaus anständigen Mischung von über 450 Titel dürften sowohl neugierige Angsthasen als auch eingefleischte Horror-Junkies auf ihre Kosten kommen und das ein oder andere schaurige Spiel abgreifen.Passend zum gruseligsten Monat des Jahres hat Konami übrigens gestern Abend ein Showcase zu Silent Hill abgehalten, bei dem man nicht nur ein Remake von Teil 2 , sondern auch gleich vier weitere neue Projekte enthüllte. Heute um Mitternacht folgt dann eine Präsentation von Capcom , bei der die Resident Evil-Reihe im Mittelpunkt steht.