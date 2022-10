PlayStation: Über 900 reduzierte Spiele bei den November-Rabatten

PlayStation Store: Auf Schnäppchenjagd im November

Halloween ist noch ein paar Tage hin, da fährt man im PlayStation Store schon die November-Rabatte auf – und bietet Spielern damit aktuell gleich zwei Sonderangebotsaktionen.Während die Rabatte zum Gruselfest noch bis zum 3. November auf euch warten, laufen die November-Angebote ab sofort und bis zum 18. November. Mit mehr als 900 Spielen zu purzelnden Preisen wischt man die reduzierte Horror-Bibliothek zur Seite und bietet allgemeine Angebote für jeden Geschmack.Weil der November im Gegensatz zum gruseligen Oktober kein einprägsames Thema hat – abseits von zunehmender Kälte und ekligem Schneeregen vielleicht – ist die Sammlung an Rabatten ein kunterbuntes Einerlei. Von knallhartem Jedi-Abenteuer mit Star Wars Jedi: Fallen Order für 7,49 Euro bis hin zum zuckersüßen Sammel- und Managementsimulator Slime Rancher für 6,99 Euro ist hier also für jeden was dabei.Passend zur Ankündigung des Remakes vom ersten The Witcher bekommt ihr den dritten Teil aktuell für 5,99 Euro, Mortal Kombat 11 Ultimate schlägt sich für 17,99 Euro auf eure Konsole und Subnautica taucht mit euch für 14,99 Euro in geheimnisvolle Tiefen. Weitere preiswerte Angebote findet ihr in unserer Übersicht:Die vollständige Liste aller November-Rabatte findet ihr wie immer im PlayStation Store . Dort erwarten euch noch bis zum 18. November über 900 Angebote – doppelt so viel wie beim aktuell ebenfalls laufenden Halloween-Sale. Das Gruselfest wird aber nicht nur bei PlayStation gefeiert: Auch Steam und der Epic Games Store veranstalten aktuell entsprechende Rabattaktionen.