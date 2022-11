PlayStation: Sony gibt ersten Hinweis auf Release der 6. Generation

PlayStation 6: Auf die nächste Generation warten wir noch eine ganze Weile





Sony referred to a next generation of PlayStation console in its CMA response, with the suggested year of release being redacted



This was in a passage where it was referring to losing access to CoD after 2027, with higher potential for platform switching



PlayStation 6 in 2028? pic.twitter.com/f7govC8R7A



— Piers Harding-Rolls (@PiersHR) November 23, 2022

Wann kommt die PlayStation 6 auf den Markt? Viele Fans stellen sich bereits seit einiger Zeit die Frage und dank Sony wissen wir schon jetzt, in welchem Zeitraum es so weit sein könnte.Zwar liegt der Release der letzten Konsolengeneration des Herstellers erst rund zwei Jahre zurück und noch immer steht es schlecht um ihre Verfügbarkeit, dennoch ist die Frage nach einer neuen PlayStation immer ein spannendes Thema. Zwischen der vierten und der fünften Generation vergingen immerhin ganze sieben Jahre. Ob wir auf die PlayStation 6 auch so lange warten müssen, verrät ein brandneuer Hinweis.Dank des anhaltenden Streits zwischen Sony und Microsoft , der vor wenigen Monaten entfacht wurde, kommen immer mehr spannende Details zu den Projekten beider Hersteller ans Licht. So erfahren wir über bislang vertraulich gehandhabte Dokumente nun, dass die PlayStation 6 uns frühestens im Jahre 2027 erwarten soll.Im Zuge einer Erklärung gegenüber der britischen Marktaufsichtsbehörde CMA spricht Sony erstmals von einem möglichen Release-Zeitraum der PS6. In der Untersuchung geht es eigentlich vor allem darum, wie lange Xbox-Hersteller Microsoft nach der Übernahme von Activision Blizzard wohl noch die beliebte Shooter-Serie Call of Duty auf den Sony-Konsolen zur Verfügung stellen wird.So fürchtet der japanische Technikriese nämlich, man könne die Rechte an den kommenden Call of Duty-Spielen spätestens mit der Veröffentlichung seiner nächsten Konsolengeneration verlieren. Hierbei wird von einem "Zeitraum bis 2027" gesprochen, was nahelegt, dass Sony frühestens im Jahre 2028 mit der PlayStation 6 aufwarten könnte.Dass dieser konkrete Fall so eintreten wird, wie Sony ihn befürchtet, gilt bislang allerdings als eher unwahrscheinlich. Zwar bezeichnete PlayStation-CEO Jim Ryan die Aussage seitens Microsoft zunächst als unzureichend, Xbox-Chef Phil Spencer bekräftigte jüngst allerdings noch einmal, dass die Call of Duty-Reihe der PlayStation erhalten bleibt. Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe