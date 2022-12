PlayStation: 2022 Wrap-Up - Persönlicher Jahresrückblick zeigt die spannendsten Statistiken

PlayStation: Wrap-Up verrät, wie wir das Spielejahr 2022 verlebt haben





Relive your year of gaming with PlayStation in the 2022 Wrap-Up – available starting today through January 13, 2023.



More details: https://t.co/F9S1yO0hft pic.twitter.com/1NFrCBzdVk



— PlayStation (@PlayStation) December 13, 2022

Kostenlose Astro Bot-Avatare zum Abschluss





Free Astro Bot avatars codes for PSN:



C5CD-C2NJ-R239 Wrap-Up 2022

CPDR-JFN9-TJA2 Action-Adventure

H75N-8HNP-H5EP Fighting

MNNX-CXNG-L6GB Driving/Racing

BA5N-RNNE-P3EK Shooter

2LJB-8JND-4H9G Sports pic.twitter.com/n6hzvz9TNg



— Wario64 (@Wario64) December 13, 2022

Ganz im Stil multipler Musik-Streaming-Dienste lässt auch PlayStation unser persönliches Jahr 2022 mit einem hauseigenen Wrap-Up ausklingen, das spannende Statistiken bereithält.So erfahren wir mitunter, welche Titel uns in den vergangenen zwölf Monaten am meisten fesseln konnten. Aber auch weitere interessante Fakten hält das jährlich wiederkehrende Wrap-Up bereit.Mit dem PlayStation 2022 Wrap-Up bekommt jeder PS4- und PS5-Spieler seine individuellen Highlights des vergangenen Jahres serviert. Dazu gehören nicht nur die Anzahl der gespielten Spiele, die Gesamtzahl der investierten Stunden sowie ein Überblick über die errungenen Trophäen, sondern auch spannende Side Facts, beispielsweise, wie viele monatlich heruntergeladene PS Plus-Spiele es in unsere Bibliothek geschafft haben oder wie viele Kilometer ihr in euren liebsten Racing-Simulationen zurückgelegt habt.Da die Statistiken selbstverständlich auf eurer PlayStation bis zum Ende des Jahres fortgeführt werden, kann es sein, dass sich bis zum neuen Jahr noch einmal etwas an ihnen ändert. Hangelt ihr euch durch alle Abschnitte des Wrap-Up, winkt ein Gutschein-Code, den ihr für einen coolen Astro Bot-Avatar einlösen könnt.Von den Avataren gibt es insgesamt sechs verschiedene, die sich an euren persönlichen Statistiken orientieren. Euren Code könnt ihr allerdings auch mit euren Freunden tauschen, um somit an die restlichen Profilbilder zu gelangen. Dank Twitter-Nutzer Wario64 könnt ihr es euch dabei auch besonders leicht machen, denn er hat die einzelnen Codes für euch im Zuge eines Posts festgehalten:Noch bis zum 13. Januar habt ihr die Gelegenheit, euch euren persönlichen Jahresrückblick mit dem PlayStation 2022 Wrap-Up präsentieren zu lassen. Anschließend sammelt Sonys Spielekonsole wieder allerhand spaßige Statistiken, die euch dann zum Ende des kommenden Jahres präsentiert werden dürften.Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe