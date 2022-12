PlayStation: Kostenlose Avatare im coolen Death Stranding-Design auf PS4 & PS5 sichern

Im Death Stranding 2-Design: Diese kostenlosen PlayStation-Avatare erwarten euch





【KJP 7th Anniversary & DS2 Reveal Commemoration🎁】

DS2 BB Pod: free distribution of PSN special avatar set going on now!



Product codes will vary according to your region. Please see the comments for details. #DeathStranding2 #KJP7th pic.twitter.com/bmMegh5HQf



— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 19, 2022

Americas PRKT-2QNQ-DH4X EMEA EHNA-6MNB-PGL5 ASIA CRBA-GKNP-J9EK JAPAN JP2J-A5NG-PT2F KOREA 3D86-9PNF-KABQ

Amerika: PRKT-2QNQ-DH4X

EMEA: EHNA-6MNB-PGL5

Asien: CRBA-GKNP-J9EK

Japan: JP2J-A5NG-PT2F

Korea: 3D86-9PNF-KABQ

Wie ihr an die Avatare auf eurer PlayStation gelangt

Loggt euch im PlayStation Store mit eurem PlayStation Network-Account ein. Wählt hier euer aktuelles Profilbild an. Im sich öffnenden Menü entscheidet ihr euch für den Punkt "Code einlösen". Hier gebt ihr nun den für Europa gültigen Code ein: EHNA-6MNB-PGL5. Bestätigt und schließt das Menü.

Wollt ihr euch auf der PlayStation ein paar frische Avatare besorgen, ist jetzt die beste Zeit dafür. Aktuell gibt es welche im Design von Death Stranding 2 kostenlos.Gleich vier verschiedene Avatare werden euch auf der PS4 und der PS5 angeboten. Wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr natürlich im Folgenden.Während wir bereits auf den diesjährigen Game Awards mit frischem Futter zu Death Stranding 2 versorgt wurden, folgt nun ein weiterer Happen, der die Vorfreude auf den zweiten Teil von Hideo Kojimas postapokalyptischen Paket-Simulator steigern soll. Diesen bekommen wir in Form eines Avatar-Sets mit BB-Pod-Thematik serviert.Dabei handelt es sich um eine Kapsel, in welcher wir für üblich das Bridge-Baby vorfinden. Nicht aber in dieser Variante, in der wir gruselig anmutende Tentakel erkennen können. Jene gab es auch schon im Spannung schürenden Trailer zum zweiten Teil von Death Stranding zu sehen.Um euch das Avatar-Set auf eurer PlayStation zu sichern, benötigt ihr einen speziellen Code, den ihr glücklicherweise ohne Umwege über den offiziellen Twitter-Account der Kojima Productions erfahrt. Diesen gebt ihr anschließend auf eurer PS4 oder PS5 an der entsprechenden Stelle ein. Bei den Codes handelt es sich um die folgenden:Damit dabei nichts schief geht, erklären wir noch einmal kurz und knackig, wie das funktioniert:Habt ihr die Schritte aufmerksam befolgt und den Code korrekt eingegeben, erwarten euch die BB-Pods im alternativen Design. Apropos: Wer sich den Jahresrückblick seiner PlayStation zu Gemüte führt , kann dabei sogar noch weitere Avatare im Astro Bot-Design abstauben. Und: Laut Kojima wurden die Arbeiten an einer Filmadaption zu Death Stranding bereits aufgenommen. Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe